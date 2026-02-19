Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Дело волгоградского генерала Попова рассмотрят в Кассационном военном суде Новосибирска

Материалы уголовного дела бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова поступили в Кассационный военный суд Новосибирска.

В картотеке на сайте суда указано, что кассационную жалобу на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, приговорившего генерала к пяти годам колонии общего режима, приняли еще на прошлой неделе. Однако дата ее рассмотрения пока не назначена. 

Адвокат волгоградского генерала Сергей Буйновский заявил, что к нему по-прежнему поступают десятки тысяч обращений от  жителей разных регионов страны, которые считают, что «боевой и жизненный опыт, авторитет и знания Попова могут способствовать поднятию боевого духа и настроения общества в целом, повышению боеспособности в армии и дальнейшему продвижению вперед к Победе Вооруженных сил Российской Федерации».

Родившегося в Волгоградской области генерала Ивана Попова обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений об их поступлении в воинские части. По версии следствия, ущерб от этих действий составил 100 миллионов рублей.

Бывший командующий 58-й армией не признал своей вины и попросил об отправке его в зону СВО, но получил отказ. Тамбовский гарнизонный военный суд признал Ивана Попова виновным и приговорил к пяти годам колонии общего режима и лишил воинского звания «генерал-майора». Защита обжаловала решение во 2-м Западном окружном военном суде, потребовав оправдания военнослужащего, однако в апелляции приговор признали законным.

Фото Министерства обороны 

11:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блины
11:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегом
11:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогоды
10:59
Дело волгоградского генерала Попова рассмотрят в Кассационном военном суде Новосибирска
10:42
Подача воды остановлена в Котово из-за новой аварии
10:26
В Волгограде депутаты в 2,5 раза повысят собственный пенсионный стаж
10:14
В Ростове хирурги случайно спасли пациентку с раковой опухолью
10:10
«До особого распоряжения»: в Волгограде запретили движение фур из-за надвигающегося снегопада
10:10
Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской области
10:04
Волгоград включили в десятку самых блинных городов России
10:02
Экономные волгоградцы отнесли в банки больше 600 млрд
09:53
Кулачные бои и дефиле в кокошниках устроят на проводах зимы в центре Волгограда
09:31
Волгоградцы оставили в общепите 45,1 млрд рублей
09:12
Итоги выездных матчей «Динамо‑Биотех»
08:42
Рост цен на тепличные овощи замедлился в Волгоградской области
08:00
Суд в Сочи решит судьбу осужденного за убийство волгоградки водителя Пака
07:57
Минобороны: над регионами России сбили 113 беспилотников ВСУ
07:52
Цены на бензин в Волгоградской области взяли новую высоту
07:39
«Их не зря называют королями леса»: волгоградка показала удивительные кадры самых маленьких птиц Евразии
07:05
Шесть московских рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту из-за снежного коллапса в столице
06:31
В Волгоградской области ждут начала мощного снегопада
06:03
В Волгоградской области взвоют учебные сирены
22:33
Звезды фигурного катания расплавили сердца волгоградцев: фото зажигательного шоу
21:21
«Спартак‑Волгоград» потренировался на «КИНЕФ‑2» перед играми с главной командой
20:50
Суд в Волгограде отменил штраф за парковку на грунтовке
20:38
Сергей Фастовец из Волгоградской области погиб в зоне СВО
19:41
Олимпийский чемпион Максим Маринин в ЦПКиО обнял волгоградцев
19:08
«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»
18:48
Архивисты установили точную дату рождения разведчика Саши Филиппова
17:57
Учёные к 3 марта пересчитают всех лосей, косуль и оленей под Волгоградом
 