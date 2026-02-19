



Материалы уголовного дела бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова поступили в Кассационный военный суд Новосибирска.

В картотеке на сайте суда указано, что кассационную жалобу на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, приговорившего генерала к пяти годам колонии общего режима, приняли еще на прошлой неделе. Однако дата ее рассмотрения пока не назначена.

Адвокат волгоградского генерала Сергей Буйновский заявил, что к нему по-прежнему поступают десятки тысяч обращений от жителей разных регионов страны, которые считают, что «боевой и жизненный опыт, авторитет и знания Попова могут способствовать поднятию боевого духа и настроения общества в целом, повышению боеспособности в армии и дальнейшему продвижению вперед к Победе Вооруженных сил Российской Федерации».

Родившегося в Волгоградской области генерала Ивана Попова обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений об их поступлении в воинские части. По версии следствия, ущерб от этих действий составил 100 миллионов рублей.

Бывший командующий 58-й армией не признал своей вины и попросил об отправке его в зону СВО, но получил отказ. Тамбовский гарнизонный военный суд признал Ивана Попова виновным и приговорил к пяти годам колонии общего режима и лишил воинского звания «генерал-майора». Защита обжаловала решение во 2-м Западном окружном военном суде, потребовав оправдания военнослужащего, однако в апелляции приговор признали законным.

