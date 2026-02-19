В Волгограде депутаты в 2,5 раза повысят собственный пенсионный стаж





В Волгограде депутаты городской думы рассмотрят вопрос о повышении в 2,5 раза собственного пенсионного стажа. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте законодательного органа. В документе речь идёт об увеличении срока, который парламентариям необходимо протрудится на благо города для получения права на пожизненные ежемесячные выплаты из муниципального бюджета.

Согласно действующему законодательству, мера поддержки в виде пенсии за выслугу лет положена городским депутатам, которые проработали не менее двух лет. Новая редакция предусматривает увеличение этого срока до пяти лет.

В пресс-службе Волгоградской городской думы подтвердили планы по ужесточению условий социальной поддержки депутатов, уточнив, что изменения связаны с приведением муниципального законодательства в соответствие с федеральным.

Фото из архива ИА «Высота 102»