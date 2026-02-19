Рост цен на тепличные овощи замедлился в Волгоградской области





Цены на тепличные помидоры и огурцы в Волгоградской области остались фактически на том же уровне, что и на предыдущей неделе. По данным Росстата, помидоры в регионе подорожали всего на0,4%, а огурцы – на 0,34%. Это – небольшой рост по сравнению с январем и первой половиной февраля.

Из овощей также прибавили в цене картофель (1,11%) и морковь – 2,42%.

Между тем, заметно подорожали яйца – плюс 3,38%, баранина – 2,74%. Стоимость рыбы выросла на 0,31%. А вот куры подешевели на 0,4%. Цены на сливочное и подсолнечное масло, молоко остались почти на таком же уровне, что и двумя неделями ранее.