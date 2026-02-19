



Волгоградцев предупредили о возможных задержках рейсов в аэропорту «Сталинград» в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани 19 февраля.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в расписании аэропорта Волгограда возможны изменения. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств, - предупреждают жителей региона.

Узнать актуальную информацию о вылетах рейсов можно на онлайн-табло официального сайта аэропорта или по номеру телефона справочной +7 (8442) 32-60-48.