



В Комсомольском саду Волгограда проводят зиму, удивившую горожан своей твердостью и в то же время щедростью на морозы и снег, кулачными боями «стенка на стенку» и парадом кокошников.

- В последний день масленичной недели Комсомольский сад планирует наиграться и назабавиться на весь Пост вперед – в этот день самые широкие гуляния и проводы зимы на Руси были всегда, - напоминают в парке. – Поэтому, как говорится: «все, что есть в печи – на стол мечи!».

Кроме вполне традиционных ярмарок и праздничных концертов, волгоградцам предлагают «разогнать» кровь» в молодецких забавах – потягать гири, попробовать свои силы в перетягивании каната, а также встать в живую и готовую к битве «стенку».

- Впервые в парке будет проводиться конкурс кокошников! Мы планируем устроить настоящее дефиле, - комментируют сотрудники Комсомольского сада.

Приятным дополнением народного праздника станут масленичные угощения – бесплатные блины ( раздавать их будут в начале каждого часа) и чай. Празднование Масленицы завершится файер-шоу и сжиганием чучела зимы.

Проводы зимы в центре Волгограда назначены на воскресенье, 22 февраля. Народные гуляния в Комсомольском саду продлятся с 12:00 до 17:30. О других праздничных площадках корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина