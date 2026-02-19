В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блины

Впервые увидевшие в Волгограде снег студенты из Руанды в преддверии Масленицы научились печь блины. Как сообщает Volganet.net, для иностранных слушателей академии провели мастер-класс под руководством поваров.

Готовить главное праздничное блюдо на Масленицу научились курсанты из Руанды, Узбекистана и Вьетнама. Через кулинарию иностранцев познакомили с традициями Масленицы.





Повара разъяснили студентам рецептуру и технологию выпечки блинов. Иностранцы получили не только освоили этот навык, но и получили массу положительных эмоций от процесса выпечки главного блюда Масленицы.

Фото Волгоградской академии МВД

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!