Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Экономика

Экономные волгоградцы отнесли в банки больше 600 млрд

Экономика 19.02.2026 10:02
0
19.02.2026 10:02


Объем привлеченных средств жителей региона на 1 января 2026 года превысил 600 млрд рублей. Это на 19,4% больше, чем годом ранее. В целом по России прирост составил 16%.Такие данные сообщили в волгоградском отделении Банка России.

При этом в 2025 году жители региона предпочитали больше копить и меньше тратить, а их подходы к покупкам стали более сдержанными.

Кредитный портфель жителей Волгоградской области за год почти не изменился. Прирост составил всего 0,2%, что ниже, чем в среднем по России (+3%).

Обязательства по потребительским кредитам в регионе за 2025 год сократились на 4,1% и составили 203,4 млрд рублей.  При этом банки в течение прошлого года придерживались консервативного подхода при отборе заемщиков. 

В то же время за 2025 год портфель ипотечного кредитования в Волгоградской области «потяжелел» на 4,8%. По данным на 1 января 2026 года, он впервые «перевесил» обязательства жителей региона по потребительским кредитам почти на 4 млрд рублей.

Тенденция к увеличению ипотечных обязательств наметилась в регионе с середины лета прошлого года и усилилась к декабрю. Это связано с некоторым смягчением денежно-кредитной политики Банка России и повышением доступности в том числе рыночной ипотеки, а также ужесточением условий по льготным программам, считают в волгоградском отделении Банка РФ.

Фото сгенерировано ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
19.02.2026 11:04 Реклама
Экономика 19.02.2026 11:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2026 10:49
Экономика 19.02.2026 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2026 10:02
Экономика 19.02.2026 10:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.02.2026 09:31
Экономика 19.02.2026 09:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.02.2026 08:42
Экономика 19.02.2026 08:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.02.2026 07:52
Экономика 19.02.2026 07:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.02.2026 12:35
Экономика 17.02.2026 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.02.2026 10:41 Реклама
Экономика 17.02.2026 10:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.02.2026 13:40
Экономика 16.02.2026 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.02.2026 12:18
Экономика 16.02.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.02.2026 08:20
Экономика 16.02.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.02.2026 18:02
Экономика 14.02.2026 18:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.02.2026 10:27
Экономика 14.02.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.02.2026 16:45 Реклама
Экономика 13.02.2026 16:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2026 13:41
Экономика 13.02.2026 13:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блиныСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегомСмотреть фотографии
11:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогодыСмотреть фотографии
10:59
Дело волгоградского генерала Попова рассмотрят в Кассационном военном суде НовосибирскаСмотреть фотографии
10:42
Подача воды остановлена в Котово из-за новой аварииСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде депутаты в 2,5 раза повысят собственный пенсионный стажСмотреть фотографии
10:14
В Ростове хирурги случайно спасли пациентку с раковой опухольюСмотреть фотографии
10:10
«До особого распоряжения»: в Волгограде запретили движение фур из-за надвигающегося снегопадаСмотреть фотографии
10:10
Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
Волгоград включили в десятку самых блинных городов РоссииСмотреть фотографии
10:02
Экономные волгоградцы отнесли в банки больше 600 млрдСмотреть фотографии
09:53
Кулачные бои и дефиле в кокошниках устроят на проводах зимы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:31
Волгоградцы оставили в общепите 45,1 млрд рублейСмотреть фотографии
09:12
Итоги выездных матчей «Динамо‑Биотех»Смотреть фотографии
08:42
Рост цен на тепличные овощи замедлился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:00
Суд в Сочи решит судьбу осужденного за убийство волгоградки водителя ПакаСмотреть фотографии
07:57
Минобороны: над регионами России сбили 113 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:52
Цены на бензин в Волгоградской области взяли новую высотуСмотреть фотографии
07:39
«Их не зря называют королями леса»: волгоградка показала удивительные кадры самых маленьких птиц ЕвразииСмотреть фотографии
07:05
Шесть московских рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту из-за снежного коллапса в столицеСмотреть фотографии
06:31
В Волгоградской области ждут начала мощного снегопадаСмотреть фотографии
06:03
В Волгоградской области взвоют учебные сиреныСмотреть фотографии
22:33
Звезды фигурного катания расплавили сердца волгоградцев: фото зажигательного шоуСмотреть фотографии
21:21
«Спартак‑Волгоград» потренировался на «КИНЕФ‑2» перед играми с главной командойСмотреть фотографии
20:50
Суд в Волгограде отменил штраф за парковку на грунтовкеСмотреть фотографии
20:38
Сергей Фастовец из Волгоградской области погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
19:41
Олимпийский чемпион Максим Маринин в ЦПКиО обнял волгоградцевСмотреть фотографии
19:08
«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»Смотреть фотографии
18:48
Архивисты установили точную дату рождения разведчика Саши ФилипповаСмотреть фотографии
17:57
Учёные к 3 марта пересчитают всех лосей, косуль и оленей под ВолгоградомСмотреть фотографии
 