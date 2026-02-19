Экономные волгоградцы отнесли в банки больше 600 млрд





Объем привлеченных средств жителей региона на 1 января 2026 года превысил 600 млрд рублей. Это на 19,4% больше, чем годом ранее. В целом по России прирост составил 16%.Такие данные сообщили в волгоградском отделении Банка России.

При этом в 2025 году жители региона предпочитали больше копить и меньше тратить, а их подходы к покупкам стали более сдержанными.

Кредитный портфель жителей Волгоградской области за год почти не изменился. Прирост составил всего 0,2%, что ниже, чем в среднем по России (+3%).

Обязательства по потребительским кредитам в регионе за 2025 год сократились на 4,1% и составили 203,4 млрд рублей. При этом банки в течение прошлого года придерживались консервативного подхода при отборе заемщиков.

В то же время за 2025 год портфель ипотечного кредитования в Волгоградской области «потяжелел» на 4,8%. По данным на 1 января 2026 года, он впервые «перевесил» обязательства жителей региона по потребительским кредитам почти на 4 млрд рублей.

Тенденция к увеличению ипотечных обязательств наметилась в регионе с середины лета прошлого года и усилилась к декабрю. Это связано с некоторым смягчением денежно-кредитной политики Банка России и повышением доступности в том числе рыночной ипотеки, а также ужесточением условий по льготным программам, считают в волгоградском отделении Банка РФ.

