В Ростове хирурги случайно спасли пациентку с раковой опухолью





В Ростове хирурги городской больницы №6 обнаружили у пациентки злокачественного новообразования во время планового гинекологического вмешательства. Как передает Привет-Ростов, благодаря профессионализму медиков женщине удалили опухоль прямо во время той же операции.

Уточняется, что 60-летняя жительница Дагестана поступила в медучреждение для плановой операции по удалению матки. Однако в процессе хирургического вмешательства врачи обнаружили в кишечнике пациентки новообразование размером восьми сантиметров в диаметре.

Во время срочного консилиума специалистами было принято решение удалить обнаруженную опухоль, пока пациентка находится под действием наркоза. Впоследствии выяснилось, что найденное новообразование являлось злокачественным.

Женщина избежала отдельной полостной операции и смогла в кратчайшие сроки приступить к специализированному лечению в онкологическом диспансере.

Фото: архив V102.RU