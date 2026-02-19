Волгоградки готовы потратить 3,5 тысячи рублей для своих «защитников»





Жительницы Волгоградской области готовы потратить на подарок к Дню защитника Отечества для своих близких 3,5 тысячи рублей. К такому выводу пришли специалисты SuperJob в результате опроса.

Чаще всего женщины дарят подарки в эту дату — мужьям (31% опрошенных), отцам (18%), сыновьям (15%), братьям (7%). 28% волгоградок не планируют устраивать праздник своим вторым половинкам и родственникам. Мужчины же в основном собираются в данный праздник поздравить своих отцов.

Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля, в России по итогам опроса составила 4600 рублей. Отмечается, что мужчины в этот праздник тратят в среднем больше женщин — 5000 рублей против 4300 соответственно.