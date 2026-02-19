Минобороны: над регионами России сбили 113 беспилотников ВСУ





Этой ночью беспилотники ВСУ атаковали Брянскую и Смоленскую области. Всего, по информации Минобороны, над регионами страны сбили 113 смертоносных летальных аппаратов.

Основной удар сегодня ночью пришелся на Брянскую область – войска ПВО перехватили и уничтожили над регионом полсотни БПЛА самолетного типа. Еще 35 беспилотников обнаружили в небе над Смоленской области.

В план очередной террористической атаки ВСУ включили также Тверскую и Новгородскую области. Над регионами уничтожили 12 и 10 летательных аппаратов. В Ленинградской области войска ПВО перехватили четыре беспилотника, в Калужской – еще два.

Волгоградскую область ночной налет обошел стороной. После сообщений о беспилотной опасности, полученных горожанами накануне днем, новых объявлений в регионе не звучало.