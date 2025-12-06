"Хороший мастер может получать хоть 200 тысяч": в Волгограде рассказали об острой нехватке швей





На уходящей неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие семь лет список самых востребованных профессий возглавят швеи и сварщики. Волгоградские предприниматели оценили это заявление с робким оптимизмом. По их словам, последние десятилетия отрасль легкой промышленности находилась в упадке, стремительно теряя и хороших специалистов на местах, и по-настоящему знающих свое дело педагогов. Подробнее о проблеме и возможных путях ее решения – в материале ИА «Высота 102».

Легкую промышленность Советского Союза вполне справедливо называли одной из лучших в мире. Предприниматель Ирина Килякова убеждена, что рассказы о советских вещах, окончательно и бесповоротно отставших от моды, были излишне приукрашены.

- В нашем регионе, к примеру, работала Жанна Ивановна Высоцких. Руководитель собственного Дома моды, она много ездила по Европе и занимала призовые места в престижных конкурсах. Вместе с коллегами она первая в мире сделала платье из рыбьей кожи! Так что мода у нас была, просто лучшим и самым современным нам представляли все западное – через фильмы, фотографии и обложки модных журналов, - рассуждает волгоградка.

Во время «перестройки» многие швейные предприятия Волгоградской области задышали на ладан. Крупные игроки на рынке начали дробиться на более мелкие структуры, а после и вовсе банкротиться.

- Раньше в Волгоградской области работали и фабрика «Царица», и Ворошиловский дом быта, который сотрудничал с Вячеславом Зайцевым, разрабатывал коллекции одежды, демонстрируемые на закрытых показах, а после утверждаемые государством и отдававшиеся на отшив другим фабрикам. К сожалению, со временем все это было утеряно. В упадок пришли не только швейные, но и текстильные производства – «Камышинский текстиль», Урюпинская трикотажная фабрика.





В 90-е годы российские рынки заполонили дешевые вещи из Китая. По мнению профессиональных швей, главным и едва ли не единственным их достоинством была именно низкая цена, затмевающая собой весьма посредственное качество и дизайн изделия.

- Российским производствам оказалось не так-то просто конкурировать с супердешевым китайским ширпотребом, который завозился к нам в те годы, - продолжает волгоградка, развивающая швейное дело. – Позже в наши магазины приехали новые, более качественные, товары из того же Китая и Кыргызстана. Выставляя на витрины уже готовые вещи, каждый второй предприниматель вдруг становился владельцем собственного бренда одежды. Вся эта история длилась около 10 лет. До августа этого года, когда на таможне вдруг вскрылось, что 95% китайского товара, ввозимого через Казахстан, является контрафактом. Например, в ящиках, в которых якобы упаковали ткани, лежали уже готовые изделия.

На фоне нововведений в налоговом законодательстве и проблем с прохождением таможни часть предпринимателей переоценила плюсы зарубежных товаров.

- Везти товары из Китая сейчас невыгодно из-за наложенных на страну пошлин. США пытается перенести производственные площадки в свою страну, в связи с чем в КНР снижается количество заказов, а производственные площадки и оборудование загружены не на полную мощь. Как следствие - повышение цен на все изделия. С Кыргызстаном – другая история. Их предприятия, как и прежде, отшивают продукцию, но при этом не владеют документооборотом – они не знают ни про сертификацию, ни про систему «Честный знак». На мой взгляд, из-за связки всех этих факторов развитие собственных швейных производств не просто актуально, а необходимо. Я говорила об этом еще четыре года назад, но тогда над моими идеями откровенно смеялись. Мол, заказать в Китае будет дешевле и проще.

"За тридцать лет мы потеряли многих профессионалов"

Хронический дефицит профессиональных швей – боль всех волгоградских предпринимателей, открывающих собственные производства. Из-за того, что профессия оказалась едва ли не вычеркнута из списка привлекательных для молодых людей, до прошлого года на нее не обучали ни в одном из учебных заведений региона.

- На дискуссионных площадках мы встречались с руководителями различных учебных заведений Волгоградской области, и от нас они с удивлением узнавали о востребованности швей. В итоге в прошлом году в Волжском политехническом техникуме и Среднеахтубинском филиале технического колледжа наконец открыли новое направление. Главное сейчас - подобрать грамотных педагогов, ведь за тридцать лет простоя специалистов, которые не только знают, но и умеют делать сами, осталось не так уж много, - отмечает предприниматель. – А Волгоградский технологический колледж учит ребят на конструкторов- дизайнеров. Я не понаслышке знаю, что эти студенты получают действительно качественные знания и еще в процессе обучения создают коллекции, которые достойны подиумов.





По мнению Ирины Киляковой, интерес к рабочей профессии пробудят не только заявления на федеральном уровне, но и простая арифметика – даже в регионах знающая свое дело швея может зарабатывать и 100, и 200 тысяч рублей.

- Сегодня найти хорошую швею – действительно большая задача. Поэтому профессионалы могут зарабатывать очень хорошие деньги, - заявляет собеседница ИА «Высота 102». – Те же, кто владеет базовыми навыками, могут рассчитывать на стандартную зарплату по Волгограду. Я надеюсь, что вскоре ситуация на рынке труда изменится в лучшую сторону, и нынешние выпускники будут рассматривать этот вариант не по остаточному принципу. Помните, как в фильме «Просто Мария» бедная-несчастная героиня села за швейную машинку и в итоге создала суперпопулярный бренд одежды? А в советском мультфильме Крот делал штанишки изо льна? По-моему, сейчас настало то время, когда подобные фильмы и мультфильмы должны вновь появиться на экранах и вернуть незаслуженно забытой профессии ее былую популярность.