Пострадавшим от БПЛА волгоградцам выделили 30,6 млн рублей

Волгоград получит 30 миллионов 665 тысяч 400 рублей для оказания социальной помощи жителям в связи с атаками БПЛА. Деньги поступят из резервного фонда администрации Волгоградской области в качестве межбюджетного трансферта.

Так, горожанам, чье имущество было частично утрачено в связи с отражением атаки беспилотников, выплатят 78375 рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости положено 156750 рублей на человека. Если пострадает жилье горожанина, то он может рассчитывать на выплату из расчета 20 тысяч рублей за квадратный метр, но не более 1 миллиона рублей. Это касается как муниципального жилья, так и недвижимости, находящейся в собственности.