В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Пострадавшим от БПЛА волгоградцам выделили 30,6 млн рублей

19.02.2026 13:08
0
19.02.2026 13:08


Волгоград получит 30 миллионов 665 тысяч 400 рублей для оказания социальной помощи жителям в связи с атаками  БПЛА. Деньги поступят из резервного фонда администрации Волгоградской области в качестве межбюджетного трансферта. 

Напомним, в конце 2025 года Волгоградская гордума утвердила размер выплат в рамках оказания социальной помощи жителям города, пострадавшим от атак БПЛА. 

Так, горожанам, чье имущество было  частично утрачено в связи с отражением атаки беспилотников, выплатят 78375 рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости положено 156750 рублей на человека. Если пострадает жилье горожанина, то он может рассчитывать на выплату из расчета 20 тысяч рублей за квадратный метр, но не более 1 миллиона рублей. Это касается как муниципального жилья, так и недвижимости, находящейся в собственности.  

Владельцы транспортных средств, чьи автомобили пострадали от атак БПЛА, получат 75 тысячи рублей. Максимальный размер социальной помощи жителям в связи с причинением вреда здоровью определен в 50 тысяч рублей. 

Ранее размер выплат жителям, которым был причинен вред в результате уничтожения БПЛА, утвердили в администрации Волгоградской области.


