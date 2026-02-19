Волгоград включили в десятку самых блинных городов России





Волгоград включили в десятку городов с наибольшим количеством блинных. Накануне Масленицы такой рейтинг составил геосервис «2ГИС».

В кулинарном топе, сообщает Volganet.net, город на Волге обосновался на пятой строчке. По количеству блинных его опередила Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Главным преимуществом Волгограда называют стоимость главного символа Масленицы. Цены на румяный блин в местных кафе стартуют от 150 рублей. В других же городах-миллионниках сытный перекус обойдется минимум на 50 рублей дороже.

