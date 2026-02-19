Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Волгоградка нашла «дракончика» в соленой кильке

Волгоградцы обсуждают фото, сделанное пользователем социальной сети. Женщина купила развесную соленую кильку, а дома обнаружила среди рыбок нечто непонятное. 

В соцсетях уже предположили, что это странное и немного пугающее существо с большой головой и выпученными глазами похоже на недоразвитого бычка. Кто-то пошутил, что находка больше смахивает на головастика, из которого рождается лягушка. А некоторые шутят, что это не иначе, как рыба фугу. 


Интересно, что загадочное существо покрыто шипами - прямо как у дракона. Поэтому, несмотря на небольшой размер, оно выглядит весьма устрашающе. 

Фото Волгоград с огоньком t.me

14:17
Волгоградских туристов предупредили о желтой лихорадке с кровью из глазСмотреть фотографии
13:43
Праздник цветов и шоколада: Drivee проанализировал, что чаще всего доставляли 14 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:22
Настырный волгоградец в 17-й раз получил штраф за оскорбление органов власти в соцсетяхСмотреть фотографии
13:08
Пострадавшим от БПЛА волгоградцам выделили 30,6 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Дмитрий Парфёнов подвёл итоги подготовки к сезонуСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде 2000 бездомных собак пройдут процедуру ОСВВСмотреть фотографии
12:33
Волгоградка нашла «дракончика» в соленой килькеСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогодыСмотреть фотографии
11:55
Волгоградки готовы потратить 3,5 тысячи рублей для своих «защитников»Смотреть фотографии
11:44
Апелляцию по делу волгоградского водителя BMW Пака отложили на веснуСмотреть фотографии
11:33
Облкомдортранс судится с волгоградским бизнесменом из-за треснувшей дорогиСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блиныСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегомСмотреть фотографии
11:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогодыСмотреть фотографии
10:59
Дело волгоградского генерала Попова рассмотрят в Кассационном военном суде НовосибирскаСмотреть фотографии
10:42
Подача воды остановлена в Котово из-за новой аварииСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде депутаты в 2,5 раза повысят собственный пенсионный стажСмотреть фотографии
10:14
В Ростове хирурги случайно спасли пациентку с раковой опухольюСмотреть фотографии
10:10
«До особого распоряжения»: в Волгограде запретили движение фур из-за надвигающегося снегопадаСмотреть фотографии
10:10
Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
Волгоград включили в десятку самых блинных городов РоссииСмотреть фотографии
10:02
Экономные волгоградцы отнесли в банки больше 600 млрдСмотреть фотографии
09:53
Кулачные бои и дефиле в кокошниках устроят на проводах зимы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:31
Волгоградцы оставили в общепите 45,1 млрд рублейСмотреть фотографии
09:12
Итоги выездных матчей «Динамо‑Биотех»Смотреть фотографии
08:42
Рост цен на тепличные овощи замедлился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:00
Суд в Сочи решит судьбу осужденного за убийство волгоградки водителя ПакаСмотреть фотографии
07:57
Минобороны: над регионами России сбили 113 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:52
Цены на бензин в Волгоградской области взяли новую высотуСмотреть фотографии
07:39
«Их не зря называют королями леса»: волгоградка показала удивительные кадры самых маленьких птиц ЕвразииСмотреть фотографии
 