Волгоградка нашла «дракончика» в соленой кильке

Волгоградцы обсуждают фото, сделанное пользователем социальной сети. Женщина купила развесную соленую кильку, а дома обнаружила среди рыбок нечто непонятное.
В соцсетях уже предположили, что это странное и немного пугающее существо с большой головой и выпученными глазами похоже на недоразвитого бычка. Кто-то пошутил, что находка больше смахивает на головастика, из которого рождается лягушка. А некоторые шутят, что это не иначе, как рыба фугу.
Интересно, что загадочное существо покрыто шипами - прямо как у дракона. Поэтому, несмотря на небольшой размер, оно выглядит весьма устрашающе.
Фото Волгоград с огоньком t.me