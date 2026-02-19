



МЧС России выпустило для Волгоградской области экстренное предупреждение из-за непогоды. По данным спасателей, помимо снегопада на регион обрушатся сильный гололёд и шквалистый ветер.

- В период с 13:00 до 15:00 19 февраля и до конца суток, с сохранением 20 февраля, на территории Волгоградской области ожидаются гололеды, сложные гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с ветром 15-20 м/с, - говорится в опубликованном оповещении.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в ближайшие сутки Волгоградская область будет находиться во власти среднеземноморского циклона. За несколько часов в регионе должны вырасти 15-сантиметровые сугробы.

Фото из архива ИА «Высота 102»