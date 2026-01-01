Бастрыкину доложат о драке волгоградца с подростками

В Волгоградской области расследуется дело о хулиганстве, возбужденное после избиения двоих подростков. На данную ситуацию, как сообщили в Следкоме, обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин.

Согласно опубликованным сведениям, в Краснодонском сельском поселении произошел конфликт между подростками, который затем перерос в выяснение отношений с участием взрослых.

- Согласно публикации, после данного конфликта отец одного из участников совместно с группой своих знакомых избил подростков. В результате двое пострадавших госпитализированы с травмами, - сообщили в СКР.

Следственными органами СК России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Александр Бастрыкин ждет доклад об обстоятельствах этого происшествия.

