Бастрыкину доложат о драке волгоградца с подростками

Расследования 01.01.2026 21:57
В Волгоградской области расследуется дело о хулиганстве, возбужденное после избиения двоих подростков. На данную ситуацию, как сообщили в Следкоме, обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин.

Согласно опубликованным сведениям, в Краснодонском сельском поселении произошел конфликт между подростками, который затем перерос в выяснение отношений с участием взрослых.

- Согласно публикации, после данного конфликта отец одного из участников совместно с группой своих знакомых избил подростков. В результате двое пострадавших госпитализированы с травмами, - сообщили в СКР.

Следственными органами СК России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Александр Бастрыкин ждет доклад об обстоятельствах этого происшествия. 

Комментарии
