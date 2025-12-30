В Волжском в новогоднюю ночь будут курсировать автобусы

Два автобусных маршрута по традиции будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи в Волжском.

По информации АО «Волжская автоколонна №1732», 31 декабря после 22-00 ч. и 6 января на линию выйдут автобусы маршрута №2у. Они будут курсировать до трех часов ночи по расписанию: от «37 микрорайона»: 22:00, 22:30, 23:00, 23:20, 00:20, 00:50, 1:20, 1:50, 2:20; от «Гипермаркета «Магнит»: 21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 00:25, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30.

Маршрут №14 также будет перевозить пассажиров с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января по спецрасписанию: от «37 микрорайона»: 22:05, 22:30, 23:00, 23:30, 00:35, 1:05, 1:35, 2:05, 2:35; от «Гипермаркета «Магнит»: 22:12, 22:30, 23:10, 23:40, 00:35, 1:15, 1:45, 2:15, 2:45.

Фото администрации Волжского