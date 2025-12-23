В Волгограде прошли всероссийские соревнования «На призы олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой»





В турнире по легкой атлетике помимо внушительной команды волгоградских спортсменов в город-герой съехались юноши и девушки из Московской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Астраханской, Воронежской, Ивановской, Тамбовской, Владимирской, Липецкой, Белгородской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР, республик Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского регионов. Сильнейших выявляли в двух возрастных категориях: до 16 и до 18 лет.

36 комплектов медалей разыгрывались в следующих дисциплинах: бег 60 м, бег 400 м (круг 200 м), бег 1000 м, эстафета 4 х 200 м, бег с барьерами 60 м, прыжок в высоту, прыжок в длину, прыжок тройной, толкание ядра.

Прославленная олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, отметила, что турнир заметно прогрессирует:

– Если в начале пути соревнования проводили своими силами, то сейчас уже подключилась Всероссийская федерация легкой атлетики, организована прямая трансляция. Растёт количество участников и их уровень, есть постоянные болельщики. Мне приятно, что у нас все получается.

На церемонии открытия за вклад в развитие легкой атлетики отметили почётными грамотами недавних лидеров российского спорта – Антонину Кривошапку и Ольгу Товарнову.

Юные спортсмены Волгоградской области сумели завоевать 10 золотых медалей, 8 серебряных и 11 бронзовых.

Среди девушек до 16 лет золото завоевали: Виктория Соколова-Добрева (400 м), Мария Карнаухова (тройной прыжок), Мария Шкуркина (толкание ядра). Интересно, что в прыжках в длину волгоградки не оставили соперницам надежд на награды, заняв все призовые места: Ксения Денисова, Анна Рыженко, Эвелина Бахмутова.

У юношей до 16 лет победителями стали: Фёдор Маляров (400 м), Максим Помазанов (толкание ядра), Илья Зюбанов (тройной). В прыжках в высоту волгоградцы собрали весь комплект медалей:

1. Ярослав Черний.

2. Андрей Редченко.

3. Матвей Беляев.

Еще одно золото для сборной Волгоградской области принес Максим Буров, победивший в соревнованиях юношей до 18 лет в секторе для прыжков в длину. А в тройном прыжке весь пьедестал достался хозяевам турнира:

1. Леонид Кочкин.

2. Максим Санюкин.

3. Алексей Стукалов.

Фото: пресс-служба турнира



