Как оплатить за парковку в Волгограде без мобильного интернета: два способа

Транспорт 22.12.2025 12:07
Отсутствие мобильной связи в Волгограде не является помехой для оплаты парковки. Специалисты МБУ «Центр организации дорожного движения» назвали два способа, как автомобилистам совершить платеж в условиях действующих ограничений связи.

Первый способ: при помощи СМС

При помощи СМС-сообщений можно сделать предоплату за парковку в течение первых 15 минут. Для этого нужно отправить СМС на четырехзначный номер 2730 с указанием региона (Р34), номера парковочной зоны (например, 901 – Привокзальная площадь), номера автомобиля (А000АА34) и количества часов – все данные указываются через символ «*». 

Пример: р34*901*А000АА34*2 (все буквы указываются в русской раскладке).

Деньги будут списаны с парковочного счета, который открыт в мобильном приложении «Горпарковки» в личном кабинете на портале Парковки Волгограда. Номер, с которого отправляется СМС, должен быть привязан к счету.

Если суммы на парковочном счете недостаточно, то потребуется подтвердить оплату, ответив на сообщение мобильного оператора, направленное для подтверждения оплаты (услуга доступна абонентам - физическим лицам МТС, Мегафон, t2, Билайн).

При успешной оплате придет СМС - сообщение от адресата GORPARKOVKI с информацией о номере оплаченного транспортного средства, номере парковочной зоны, и указанием времени окончания оплаченной парковки. 

Оплату в данном случае можно проверить в разделе «История» мобильного приложения «Горпарковки», в личном кабинете на портале Парковки Волгограда и/или по телефону Единого контактного центра: +7(8442)39-73-37 (круглосуточно).

Для досрочного завершения парковочной сессии необходимо отправить СМС- сообщение: Р34*С. 

Второй способ: постоплата за текущие сутки

Оплатить парковку до конца текущих суток можно из дома при наличии вайфая в личном кабинете на портале Парковки Волгограда; через функционал «Быстрая оплата» на портале Парковки Волгограда; в мобильном приложении «Горпарковки», в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Также произвести оплату можно терминалы Сбербанка наличным или безналичным способами.

Нужно помнить, что произвести оплату необходимо до 23.59 мск того дня, когда вы пользовались парковкой. Длительность пользования парковой владелец авто контролирует самостоятельно.

Для этого в личном кабинете на портале Парковки Волгограда необходимо выбрать зону парковки, номер транспортного средства, перейти в раздел «Постоплата за текущие сутки», где указать время начала парковочной сессии и сколько по времени она длилась.

В случае оплаты через раздел «Быстрая оплата» необходимо пройти по ссылке «Оплатить парковку». Далее выбрать тип припаркованного ТС, указать регистрационный номер, номер зоны, время начала парковочной сессии и длительность. Кроме того, необходимо добавить номер телефона и нажать «Оплатить парковку».

В мобильном приложении «Горпарковки», на странице оплаты, необходимо выбрать раздел «Постоплата», в строке «Начало парковки» указать время начала парковочной сессии, а в строке «Длительность» -  длительность парковки.

В случае оплаты с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» необходимо выбрать разделы «Платежи» - «Транспорт» - «Парковка» - «Парковка Волгоград» и в открывшейся форме указать: номер ТС, мобильный телефон, время начала парковки, время окончания парковки, зону парковки. Далее необходимо проверить корректность введённых данных, нажать кнопку «Продолжить» и далее «Оплатить».

Напомним, что штраф за неоплаченную парковку составляет 2500 рублей.

Если есть вопросы, то можно обратиться в Единый круглосуточный контактный центр по телефону: +7(8442)39-73-37.


