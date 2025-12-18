Из Волги извлекли останки расчлененной мужем волгоградки

Останки зверски убитой собственным мужем женщины извлекли водолазы накануне, 17 декабря, из Волги. В ГКУ «Служба спасения» заявку полицейских выполнили в кратчайшие сроки. Обнаруженные в реке части тела 59-летней женщины были переданы правоохранительным органам.
Напомним, житель Кировского района 14 декабря убил свою жену прицельным выстрелом из травматического пистолета и расчленил тело, пытаясь скрыть злодеяние. Части тела он утопил в Волге и закопал около гаражей.
Соседи убийцы рассказали накануне корреспонденту ИА «Высота 102» о жизни семьи, где произошло страшное преступление.
Фото ГКУ «Служба спасения» VK.com