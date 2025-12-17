



Тихий двор из одинаковых четырехэтажек в Кировском районе Волгограда, типичная «хрущевка» с узкими лестничными маршами. В одной из квартир на третьем этаже 14 декабря произошло дикое убийство. Муж застрелил свою жену, а потом расчленил тело и попытался замести следы своего преступления, утопив останки в водоеме.





Соседи семьи до сих пор не могут поверить в произошедшее.

– Это была самая тихая пара в подъезде, – рассказывает Ольга, одна из жительниц подъезда. – Я их вообще редко видела, они на этаж выше живут. Галя спокойной женщиной была, а Сергей здесь нечасто появлялся. Говорят, он работал на вахте, дома бывал наездами. Ничего про них плохого не могу сказать. Не пили, не ругались, не буянили.





Другой сосед Николай вспоминает, что последний раз был в гостях у пары около двух лет назад.

– Сергей был моряком дальнего плавания, всегда был в разъездах. А это он как-то вернулся после очередного рейса, пригласил нас с супругой в гости посидеть. Все было культурно, да он и не злоупотреблял никогда, Галя – тем более, – рассказывает мужчина.





У супругов была дача, подержанный джип-«японец», который Сергей пригнал из-за границы, куда он часто ходил на корабле.

– Он и в Китае был, и в разных странах. Привозил иногда вещи, они потом их продавали, – продолжает Николай. – Вот совершенно обычная семья была. Не могу поверить, что Сергей такое мог сделать.

У Гали и Сергея осталась 21-летняя дочка. По словам соседей, она живет и учится в Питере. Сергей, вспоминает соседка Светлана, часто бывал в северной столице у дочки.

– Но последние несколько месяцев он здесь все время жил. Может, работу потерял, – не знаю. Он вообще был немногословный человек, про таких говорят, «тихушник». Особо ни с кем не общался, но и не конфликтовал, – вспоминает женщина.

У Галины, по ее словам, были проблемы со здоровьем из-за больных суставов. Женщина с трудом поднималась на свой этаж, но дачу семья не бросала, всегда туда супруги ездили вместе.





Еще одна соседка, Светлана, живет прямо через стенку с квартирой, где произошло шокировавшее волгоградцев убийство.

– Гале эта квартира досталась еще от бабушки с дедушкой. Потом она замуж вышла за этого Сергея, дочка у них родилась. Никогда мы не слышали, чтобы они ругались или кричали. От моих собак больше шума. В тот день, когда все произошло, тоже все тихо было. Выстрела тоже не слышали. Просто в голове не укладывается, как он мог такое сделать? Приставить пистолет, застрелить, потом разрезать на части... Что стало причиной? Ревность? Это вряд ли. Я же говорю, Галя болела, руками мучилась, в изменах ее трудно заподозрить. Из-за квартиры или дачи? Да это смешно: какие тут квартиры в нашей «хрущевке», сами видите, это же не московская недвижимость. Наверное, в голове у него что-то помутилось. Может, пить начал из-за того, что без работы остался? Хотя разве можно этим оправдать то, что он сотворил? – рассуждает женщина.





О задержании волгоградца силовики сообщили 17 декабря. По версии следствия, 14 декабря в своей квартире мужчина убил свою супругу прицельным выстрелом в голову из травматического пистолета, затем расчленил тело, части которого выкинул в Волгу и закопал в камышах недалеко от своего гаража. Через два дня он обратился в полицию с заявлением о пропаже жены, пытаясь отвести от себя подозрения. Однако в ходе допроса мужчина стал путаться в показаниях и в конечном итоге признался в совершении преступления. По его словам, испугался, когда понял, что натворил, и попытался таким жутким способом избавиться от тела.