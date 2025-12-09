В Волгоградской области за пожарной обстановкой следят 24 БПЛА

В Волгоградской области региональный комитет природы продолжает наращивать парк БПЛА, задействованных в противодействии распространению ландшафтных пожаров. Осенью мониторинговую группу пополнил 24-й беспилотник отечественного производства.
- Использование нового БПЛА поможет Волгоградскому лесничеству контролировать обстановку на территории лесного фонда, в том числе на труднодоступных участках, оперативнее реагировать на возможные возгорания, а также снизить нагрузку на инспекторский состав, - рассказали в пресс-службе облкомприроды.
Отметим, по информации властей, современные дроны помогают специалистам фиксировать нарушения противопожарного режима, оценивать состояние леса, выявлять незаконные свалки.