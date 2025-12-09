Экология

76 кабанов из-за АЧС истребят в Волгоградской области

В Волгоградской области разрешен отстрел кабанов в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней. Облкомприроды разрешили убить 76 особей разного пола и возраста в течение декабря текущего года.

Отстрел будет производиться в границах государственных охотничьих заказников. Так, больше всего кабанов – 20 особей – разрешено убить в заказнике «Раздорский». В «Лещевском» будет уничтожено 11 животных, в «Чернополянском» и «Ольховском» по 10 особей, в «Кумылженском» - 13 кабанов. Меньше всего диких животных будет истреблено в заказниках «Задонский» и «Куланинский» - 7 и 5 особей соответственно.

Справка. Африканская чума - вирусное заболевание, которое поражает диких кабанов и домашних свиней. Для человека АЧС не опасна, а для животных - смертельно. Это заболевание несет серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству, поэтому туши зараженных свиней и их мясо изымают и сжигают — так уничтожают очаги заражения. 

