В Волгограде суд отказал в свободе торговавшей инсайдами работнице УКС





2 декабря Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу руководительницы отдела сопровождения закупочной деятельности ГКУ ВО «Управление капитального строительства» Наталии Нестроевой. Ранее женщина была уличена в продаже закрытой, коммерчески важной информации, которая помогла её знакомой победить в 89 аукционах на поставку квартир.

Согласно материалам УФСБ России по Волгоградской области, коммерсанты промышляли совместно с сотрудницей госучреждения с 2023 по 2024 годы.

- Осуждённая за денежное вознаграждение заранее информировала знакомую, занимающуюся риелторской деятельностью, о датах и времени проведения электронных аукционов на заключение государственных контрактов с ГКУ «УКС» на приобретение жилых помещений для нужд социально-незащищенных категорий населения. Своими действиями осужденная обеспечивала предпринимателю возможность установления более выгодного ценового предложения и в дальнейшем преимущественные условия для победы в закупочных процедурах, - сообщили в прокуратуре региона.

По информации следствия, «комиссия» руководительницы за своевременное предоставление информации составила 1,7 млн рублей.

Как ранее сообщала редакция, свою вину женщина не признала, однако решением Центрального районного суда Нестроева была признана виновной. За взяточничество она была приговорена к 8 годам тюрьмы с запретом в течение 5 лет устраиваться на работу в госучреждениях. Наказание экс-сотруднице УКС предстояло отбывать в колонии общего режима. Кроме того, в доход государства были изъяты средства в размере 1,7 млн рублей. Однако с наказанием виновница не согласилась и попыталась оспорить вердикт в областном суде. 2 декабря 2025 года и эта инстанция подтвердила справедливость приговора.