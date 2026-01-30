Минюст перекрыл «кислород» беглому оппозиционеру Кочегину*





Telegram-канал бежавшего из Волгограда и за пределы России оппозиционера Евгения Кочегина* Минюст России признал иноагентом. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о ресурсе «Дозор в Волгограде».

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Кочегиным Евгением Сергеевичем или касается деятельности иностранного агента Кочегина Евгения Сергеевича.

– Проект «Дозор в Волгограде» принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Создатель и авторы проекта проживают за пределами Российской Федерации, – говорится в сообщении Минюста, опубликованном 30 января.

Напомним, в 2022 году Центральный районный суд Волгограда заочно арестовал на два месяца бывшего координатора штаба Навального** в Волгограде Кочегина. Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. По данной статье ему грозит до 10 лет колонии.

По некоторой информации, Кочегин скрывается в Грузии. В Волгограде оппозиционера неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Сам оппозиционер был включен Минюстом в список иноагентов в сентябре 2023 года. Находясь под иностранным влиянием и за пределами России, беглец, тем не менее, до сих пор не переставал следить за событиями Волгограда, собирая из социальных сетей любую негативную информацию и публикуя ее в «Дозоре». К слову, ресурс с 4,7 тысячи подписчиков оппозиционер использовал и как источник дохода, предлагая размещать рекламу на этой площадке. Теперь и этот «кислород» Минюст перекрыл Кочегину* – любой, кто решит финансово поучаствовать в жизни иноагента, рискует нарушить законодательство и заплатить за это штраф в размере до 500 000 рублей.

*Евгений Кочегин признан в РФ иностранным агентом

**Штаб Навального — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ. Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.

Фото: соцсети Кочегина (архив)