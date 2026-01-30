В Волгоградской области открыли движение по трассе Р-228





В Волгоградской области спустя 15 часов возобновили движение грузового и пассажирского транспорта по федеральной трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, ограничения сняты в связи с наступлением благоприятной погоды.

Напомним, о закрытии трассы в Дубовском, Городищенском и Камышинском районах региональное управление МЧС России сообщило 29 января в 22.00. Причиной остановки движения стал густой туман и нулевая видимость.

– С 13:00 30 января временное ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на участке автомобильной дороги от Волгограда до Камышина отменено в связи с улучшением погодных условий, – объявили в ГУ МЧС.

Тем не менее водителям необходимо соблюдать правила безопасного вождения при передвижении по территории Волгоградского региона – на проезжей части возможно образование гололедицы.