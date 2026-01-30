Главное

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
В Волгоградской области открыли движение по трассе Р-228

В Волгоградской области спустя 15 часов возобновили движение грузового и пассажирского транспорта по федеральной трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, ограничения сняты в связи с наступлением благоприятной погоды.

Напомним, о закрытии трассы в Дубовском, Городищенском и Камышинском районах региональное управление МЧС России сообщило 29 января в 22.00. Причиной остановки движения стал густой туман и нулевая видимость.

– С 13:00 30 января временное ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на участке автомобильной дороги от Волгограда до Камышина отменено в связи с улучшением погодных условий, – объявили в ГУ МЧС. 

Тем не менее водителям необходимо соблюдать правила безопасного вождения при передвижении по территории Волгоградского региона – на проезжей части возможно образование гололедицы. 

