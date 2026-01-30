



В Волгоградской области окончательно завершилась история старейшей в регионе сельской школы. По распоряжению властей Котовского района, было принято решение о приостановлении образовательной деятельности Перещепновского филиала МКОУ «Мокро-Ольховская средняя школа». Причиной стало отсутствие обучающихся в филиале, пояснили чиновники.

Школа в селе Перещепное Котовского района была самой старой в Волгоградской области. В 1872 году здесь была открыта земская школа, а в 1897 – церковная. В одноэтажном здании, построенном из крепкого кирпича, все годы после революции, Великой Отечественной войны продолжали учиться дети.



Напомним, впервые угроза закрытия нависла над школой в 2014 году. Однако местные жители, узнав о намерении чиновников прекратить ее деятельность, встали на защиту образовательного учреждения. Власти объясняли свои планы отсутствием желающих работать в школе из-за удаленности села от райцентра, а также неприспособленностью здания к современным условиям. Например, в школе отсутствовал теплый туалет. Тем не менее на клич селян откликнулись педагоги-энтузиасты из других районов Волгоградской области, которые согласились приехать в село и учить детей. Правда, от их услуг власти в конечном итоге отказались. Но и от планов по закрытию школы – тоже.



Однако через несколько лет Перещепновскую школу, где остались только начальные классы, все-таки реорганизовали путем присоединения ее к Мокроольховской МКОУ. Но учеников там становилось все меньше. Как рассказали V102.RU в администрации Мокроольховского сельского поселения, 1 сентября 2025 года в эту школу пришли всего четверо учеников. А затем в здании произошло коммунальное ЧП - разморозились трубы, что сделало помещения непригодными для занятий.



Оставшихся в селе школьников, заверили в администрации поселения, будут возить на уроки в Мокроольховскую среднюю школу.



Фото из архива V102.RU

