Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
Закончилась история старейшей школы Волгоградской области: ее закрыли после коммунального ЧП

В Волгоградской области окончательно завершилась история старейшей в регионе сельской школы. По распоряжению властей Котовского района, было принято решение о  приостановлении образовательной деятельности Перещепновского филиала МКОУ «Мокро-Ольховская средняя школа». Причиной стало отсутствие обучающихся в филиале, пояснили чиновники.

Школа в селе Перещепное Котовского района была самой старой в Волгоградской области. В 1872 году здесь была открыта земская школа, а в 1897 – церковная. В одноэтажном здании, построенном из крепкого кирпича, все годы после революции, Великой Отечественной войны продолжали учиться дети.

Напомним, впервые угроза закрытия нависла над школой в  2014 году. Однако местные жители, узнав о намерении чиновников прекратить ее деятельность, встали на защиту образовательного учреждения. Власти объясняли свои планы отсутствием желающих работать в школе из-за удаленности села от райцентра, а также неприспособленностью здания к современным условиям. Например, в школе отсутствовал теплый туалет. Тем не менее на клич селян откликнулись педагоги-энтузиасты из других районов Волгоградской области, которые согласились приехать в село и учить детей. Правда, от их услуг власти в конечном итоге отказались. Но и от планов по закрытию школы – тоже.

Однако через несколько лет Перещепновскую школу, где остались только начальные классы,  все-таки реорганизовали путем присоединения ее к Мокроольховской МКОУ. Но учеников там становилось все меньше. Как рассказали V102.RU в администрации Мокроольховского сельского поселения, 1 сентября 2025 года в эту школу пришли всего четверо учеников. А затем в здании произошло коммунальное ЧП - разморозились трубы, что сделало помещения непригодными для занятий.

Оставшихся в селе школьников, заверили в администрации поселения, будут возить на уроки в Мокроольховскую среднюю школу.

