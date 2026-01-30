Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
Под Волгоградом бизнесменша кинула на деньги мать героя СВО

Общество 30.01.2026 18:59
30.01.2026 18:59


В Михайловке Волгоградской области матери погибшего участника СВО удалось добиться компенсации от бизнесвумен, которая взялась за  изготовление памятника герою, но так этого и не сделала. Женщина заплатила предоплату за работу в размере 150 тыс. рублей, но готового памятника так и не увидела. 

Судом установлено, что мать погибшего на СВО волгоградца в сентябре 2024 года заказала мемориальный комплекс на могилу погибшего сына, награжденного орденом Мужества посмертно, в ритуальном агентстве «Черный тюльпан» у ИП Соболевской К.Г. Индивидуальный предприниматель взяла на себя обязательства по изготовлению памятника, его доставке и установке до конца ноября 2024 года. Однако до настоящего времени коммерсант не выполнила взятые на себя обязательства и не возвратила убитой горем матери деньги. 

По итогам прокурорской проверки в суд был предъявлен иск о признании заключенным договора о возмездном оказании услуг, расторжении договора, возврате денежных средств по договору, взыскании неустойки в связи с нарушением срока оказания услуг, компенсации морального вреда.

Решением Михайловского районного суда иск прокурора был удовлетворен. В пользу матери погибшего участника СВО взыскано свыше 750 тыс. рублей. Исполнение судебного акта будет проконтролировано прокуратурой. 

