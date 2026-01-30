Под Волгоградом бизнесменша кинула на деньги мать героя СВО





В Михайловке Волгоградской области матери погибшего участника СВО удалось добиться компенсации от бизнесвумен, которая взялась за изготовление памятника герою, но так этого и не сделала. Женщина заплатила предоплату за работу в размере 150 тыс. рублей, но готового памятника так и не увидела.

Судом установлено, что мать погибшего на СВО волгоградца в сентябре 2024 года заказала мемориальный комплекс на могилу погибшего сына, награжденного орденом Мужества посмертно, в ритуальном агентстве «Черный тюльпан» у ИП Соболевской К.Г. Индивидуальный предприниматель взяла на себя обязательства по изготовлению памятника, его доставке и установке до конца ноября 2024 года. Однако до настоящего времени коммерсант не выполнила взятые на себя обязательства и не возвратила убитой горем матери деньги.

По итогам прокурорской проверки в суд был предъявлен иск о признании заключенным договора о возмездном оказании услуг, расторжении договора, возврате денежных средств по договору, взыскании неустойки в связи с нарушением срока оказания услуг, компенсации морального вреда.

Решением Михайловского районного суда иск прокурора был удовлетворен. В пользу матери погибшего участника СВО взыскано свыше 750 тыс. рублей. Исполнение судебного акта будет проконтролировано прокуратурой.