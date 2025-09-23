В Волгограде ответственной в УКС за закупки экс-начальнице дали 8 лет за взятки

Центральный районный суд Волгограда приговорил за получение взяток к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего начальника отдела сопровождения закупочной деятельности ГКУ ВО «Управление капитального строительства», передает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Отметим, что в основу уголовного дела в отношении волгоградки легли материалы, собранные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Следствием и судом установлено, что фигурантка за денежное вознаграждение давала знакомому риэлтору информацию о дате и времени проведения электронных аукционов на заключение госконтрактов с ГКУ «УКС» на приобретение жилых помещений для нужд социально-незащищенных категорий населения.

Всего таким способом она помогла риэлтору с января 2023 года по апрель 2024-го в заключении 89 контрактов. А за свои услуги получила вознаграждения на сумму более 1,7 млн рублей.

На суде женщина не признала своей вины.

Приговором суда она также лишена права в течение 5 лет права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Сумма взятки, полученная от риэлтора, конфискована в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





