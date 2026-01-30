



В Тракторозаводском районе Волгограда коммунальное бедствие захлестнуло многоквартирный жилой дом №51 на ул. Дегтярёва. В здании три дня подряд разрываются батареи и стояки отопления. Последний инцидент произошёл вечером 30 января. Происходящее собственники засняли на видео.





– Мы не знаем, что делать. Сегодня разорвало на третьем и четвёртом этажах. Но сильнее всего нас затопило накануне. Я была в своей комнате, когда кипяток полился буквально с потолка. Выбежала в коридор, а там везде пар. Всюду льётся горячая вода. Взяла документы и побежала к родственникам, – рассказал собственница Светлана Канчина.





Другие жители какое-то время пытались собрать кипяток в емкости, однако вскоре вынуждены были покинуть здание.





– Внутри находиться было невозможно. Вода обжигает ноги, проводку частично закоротило. Стены бьются током. Часть бытовой техники вышла из строя. Из-за пара воздух нагрелся до каких-то сумасшедших температур. Находясь в коридорах, люди начинали задыхаться, – продолжила волгоградка.





Примечательно, что несмотря на многочисленные попытки дозвониться в управляющую компанию «Волжский край», трубку в диспетчерской оперативно так никто и не взял.

По информации жильцов, проблемы в доме начались две недели назад. Тогда в подвале прорвало коммуникации и общедомовые помещения затопило водой. Развитие ситуация получила 28 и 29 января, когда уже в жилых помещениях начали разрываться отопительные приборы.





– Накануне батареи разорвало в комнатах №28 и 40. Сегодня стояки лопнули на четвёртом этаже в общедомовых помещениях. Это душевая в левом крыле и умывальник. В результате сильнее всего пострадали комнаты №№9А, 47, 48, 49, 50.

После неудачных попыток дозвониться в диспетчерскую во время порыва 28 января собственники начали звонить в МЧС, на номер «112», в администрацию района, городские диспетчерские службы, однако на помощь в МКД так никто и не приехал.

– В результате один из жильцов за свой счёт вызвал знакомых слесарей, которые, рискуя жизнью, под напором кипятка заглушили батареи в квартире, – рассказала журналистам ещё одна собственница.

На следующий день, после очередного ЧП с системой отопления, собственникам всё же удалось передать в УК информацию о новом происшествии.

– Приехал слесарь без инструмента и материалов, посмотрел, развёл руками и перекрыл очередной стояк. 30 января авария на сетях отопления произошла как раз, когда наши коммунальщики пытались запустить подачу тепла. Мы их предупреждали, что из-за того, что стояк был перекрыт у нас, промёрзли трубы. Однако они всё равно пустили тепло без осмотра и какой-либо подготовки системы. А когда вновь потекло, просто развернулись и уехали, – подчеркнула Светлана Канчина.

Редакция ИА «Высота 102» попыталась дозвониться в аварийно-диспетчерскую службу УК «Волжский край», однако номер телефона вечером 30 января действительно оказался недоступен. Взяли трубку лишь по личному номеру директора УК.

– Ничего там не течёт. Возможно, разве подкапывает. Наши специалисты там действительно были, возобновляли подачу тепла после ремонтно-восстановительных работ. О потопе у вас неверная информация. Сейчас в доме всё в порядке, – подчеркнула руководитель.

Однако, после того как журналисты рассказали, что в доме побывал фотокорреспондент издания, а жители засняли происходящее на видео, позиция директора изменилась.

– Конечно, наши специалисты в курсе происходящего. Они были на месте. Почему уехали после порыва? Просто нужно было докупить материалы. Когда вернутся на объект, сказать не могу, но это однозначно будет в самое ближайшее время.

По просьбе ИА «Высота 102» ситуацию в доме обещали взять на контроль в Госжилнадзоре и прокуратуре Волгоградской области.

– 30 января в квартире 52 произошёл порыв трубопровода отопления, что привело к затоплению мест общего пользования МКД и квартир. УК отключили один стояк отопления по указанной квартире. В настоящее время УК проводит аварийно-восстановительные работы. Плановый срок завершения работ – до конца дня, – сообщили в ГЖИ со ссылкой на управляющую компанию.

При этом жители подчёркивают, что в обслуживающей организации не владеют реальной информацией о местах прорыва отопительных систем.

– Никаких аварий в 52-й комнате не было, и никто в нашем доме сейчас не работает, – обратила внимание жительница дома Светлана Канчина.





Отметим, пока управляющая компания обещает устранить до конца дня коммунальную аварию и восстановить полноценное теплоснабжение дома, жители боятся спать в собственных квартирах. После того как целые этажи МКД днями на пролёт топило кипятком, несущие стены сооружения насквозь пропитались влагой, на фасаде даже снаружи здания появились многочисленные подтёки. Собственники опасаются, что без того аварийное здание может обрушиться.

Видео: жители дома. Фото: Андрей Поручаев.