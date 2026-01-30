



Ветераны СВО или их супруги теперь смогут оформить социальный контракт на развитие своего дела вне зависимости от размера среднедушевого дохода семьи. Необходимые изменения уже внесены в региональную нормативно-правовую базу, сообщили в администрации Волгоградской области.

По информации регионального комитета социальной защиты населения, получателями соцконтракта могут быть ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, при условии, что они уволены с военной службы или завершили исполнение контракта и признаны в установленном порядке безработными или ищущими работу. Также теперь предусмотрена возможность передать возможность заключения соцконтракта супругам участников СВО, признанных инвалидами I или II группы, уволенных с военной службы и отказавшихся от этого права.



Справка. Единовременная выплата в размере 350 тыс. рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности предоставляется однократно при наличии рекомендации на заключение социального контракта от фонда «Защитники Отечества».



