Домашний интернет «лёг» на севере Волгограда из-за аварии





В Волгограде жители Краснооктябрьского района пожаловались на отстутствие домашнего интернета. Как рассказали редакции ИА «Высота 102» читатели, перебои в работе интернета наблюдаются в частном секторе и МКД.

– Интернет, который нам поставляет «Вист-онлайн», начал пропадать еще накануне вечером. Сегодня с утра его вовсе нет. Не работает ни WI-FI, ни кабельный интернет, – сообщила информагентству жительница частного сектора в Краснооктябрьском районе.

Получить комментарий провайдера не удалось – при дозвоне по указанным телефонам отвечает лишь автоответчик. Робот сообщает о крупной аварии на оборудовании.

– Доводим информацию до наших абонентов – сейчас мы не можем помочь вам с вашим вопросом в связи с аварией на оборудовании компании. Приносим свои извинения, – цитата из автосообщения.