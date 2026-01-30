Волгоградцев могут ограничить во внесении наличных через банкомат





Минфин России предложил установить лимит на внесение наличных средств через банкоматы. Максимальная сумма может определена на уровне одного миллиона рублей.

Изменения могут затронуть закон «О банках и банковской деятельности». Новая инициатива обяжет банки отказывать физическим лицам во внесении наличных на счета или вклады через банкоматы и другие технические устройства, если сумма таких операций превысит один миллион рублей в месяц.

Данная инициатива направлена на сокращение объемов теневого сектора. В случае принятия инициативы Минфина предлагается внедрить лимит по истечении 180 дней со дня официального опубликования закона.