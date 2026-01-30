



В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда к 2 февраля, в День 83-й годовщины освобождения Сталинграда от немецко-фашистских войск, подготовлена праздничная программа. Как рассказали в пресс-службе парка, волгоградцев ожидает выступление взвода барабанщиц, выставка с изображениями прижизненных обликов бойцов ВОВ и показ ретро-автомобилей.

Мероприятие начнется в 14:00 у главной сцены с театрализованного представления. Представители Волгоградской академии МВД разыграют сцены из повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

После волгоградцы смогут прогуляться и рассмотреть экспонаты огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны, автомобили «ГАЗ-67», мотоцикл «М-72». Также гости парка смогут увидеть прижизненные облики бойцов времен ВОВ, воссозданные с помощью системы трехмерного моделирования в рамках проекта «Из забвения в бессмертие».

На сцене для гостей парка выступят взвод барабанщиц, хореографический коллектив «Калинка», вокальный ансамбль «Мелодия» и поэтический театр «Мир». На территории парка будет работать полевая кухня, где каждый желающий сможет полакомиться пирожками и горячим чаем.

Фото: ЦПКиО Волгограда