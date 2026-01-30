Детскому хирургу из Волжского коллеги успешно пересадили сердце





Уникальную операцию в филиале Центра Шумакова в городе Волжском выполнили детскому хирургу Эдуарду Сивцову. Мужчине, перенесшему инфаркт, пересадили сердце.

– Весной у меня был инфаркт. Все быстро произошло: почувствовал себя плохо, попросил коллегу сделать ЭКГ, и все – на скорую и в больницу. После того, как меня подлечили, поставили диагноз – дилатационная кардиомиопатия. Врачи сразу сказали, что дальше консультироваться нужно именно в Филиале Шумакова, – рассказал 62-летний детский хирург Эдуард Сивцов.

В июне 2025 года врач прошел обследование в Центре им. Шумакова. Тем же летом Эдуарду Сивцову установили трехкамерный электрокардиостимулятор – врачи сделали все, чтобы продлить жизнь его родного сердца. В октябре Эдуарда Геннадьевича включили в лист ожидания на трансплантацию органа.

Операцию детский хирург перенес 11 ноября, а через 18 дней его уже выписали.

– Все удивлялись. Просто преклоняюсь перед своими хирургами – Ризваном Юннадьевичем и Андреем Юрьевичем. Они делают такие вещи, что просто класс, – с благодарностью говорит о коллегах Эдуард Сивцов.

По словам детского хирурга, как можно скорее идти на поправку его самого стимулирует любимое дело и ожидающие его пациенты.

Сами врачи учреждения говорят: такие операции вдохновляют, ведь когда даже коллеги уверенно доверяют свою жизнь – это высокая оценка медицины всего региона.

– Есть такой стереотип: если человек сам медик, то у него обязательно какой-то уникальный случай. Так вот здесь – наоборот: у Эдуарда Геннадьевича все произошло планово. Быстрый подбор иммуносупрессивной терапии, все анализы в норме, функция трансплантата отличная, на биопсии – никаких признаков отторжения, коронарные артерии в порядке. Сейчас он счастлив, уже мечтает вернуться на работу – рвется даже на дежурства, но мы пока запретили, – говорит оперировавший пациента Ризван Бангаров.