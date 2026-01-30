Главное

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
Общество

Детскому хирургу из Волжского коллеги успешно пересадили сердце

Общество 30.01.2026 19:40
0
30.01.2026 19:40


Уникальную операцию в филиале Центра Шумакова в городе Волжском выполнили детскому хирургу Эдуарду Сивцову. Мужчине, перенесшему инфаркт, пересадили сердце. 

Весной у меня был инфаркт. Все быстро произошло: почувствовал себя плохо, попросил коллегу сделать ЭКГ, и все – на скорую и в больницу. После того, как меня подлечили, поставили диагноз – дилатационная кардиомиопатия. Врачи сразу сказали, что дальше консультироваться нужно именно в Филиале Шумакова, – рассказал 62-летний детский хирург Эдуард Сивцов.

В июне 2025 года врач прошел обследование в Центре им. Шумакова.  Тем же летом Эдуарду Сивцову установили трехкамерный электрокардиостимулятор – врачи сделали все, чтобы продлить жизнь его родного сердца. В октябре Эдуарда Геннадьевича включили в лист ожидания на трансплантацию органа.

Операцию детский хирург перенес 11 ноября, а через 18 дней его уже выписали.

– Все удивлялись. Просто преклоняюсь перед своими хирургами – Ризваном Юннадьевичем и Андреем Юрьевичем. Они делают такие вещи, что просто класс, – с благодарностью говорит о коллегах Эдуард Сивцов.

По словам детского хирурга, как можно скорее идти на поправку его самого стимулирует любимое дело и ожидающие его пациенты. 

Сами врачи учреждения говорят: такие операции вдохновляют, ведь когда даже коллеги уверенно доверяют свою жизнь – это высокая оценка медицины всего региона.

– Есть такой стереотип: если человек сам медик, то у него обязательно какой-то уникальный случай. Так вот здесь – наоборот: у Эдуарда Геннадьевича все произошло планово. Быстрый подбор иммуносупрессивной терапии, все анализы в норме, функция трансплантата отличная, на биопсии – никаких признаков отторжения, коронарные артерии в порядке. Сейчас он счастлив, уже мечтает вернуться на работу – рвется даже на дежурства, но мы пока запретили, – говорит оперировавший пациента Ризван Бангаров.

Лента новостей

19:59
Кирилл Киватцев вышел в полуфинал Фьючерса в ЕгиптеСмотреть фотографии
19:40
Детскому хирургу из Волжского коллеги успешно пересадили сердцеСмотреть фотографии
19:27
Волгоградским ветеранам СВО упростили получение выплаты на свой бизнесСмотреть фотографии
19:11
«Мародёров расстреливать на месте»: в Волгограде госархив раскрыл уникальные документы о боях за СталинградСмотреть фотографии
18:59
Под Волгоградом бизнесменша кинула на деньги мать героя СВОСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде задержали нелегала из Азербайджана с поддельными правамиСмотреть фотографии
18:25
Минюст перекрыл «кислород» беглому оппозиционеру Кочегину*Смотреть фотографии
17:11
Как уберечь деньги от инфляции в 2026 году: советы профессора Ирины МаксимовойСмотреть фотографии
16:35
Волгоградцев могут ограничить во внесении наличных через банкоматСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде осудят водителя-иностранца, покалечившего трех человекСмотреть фотографии
15:52
Барабанщицы, ретро-авто и оружие: как в ЦПКиО отметят годовщину освобождения СталинградаСмотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области Сергей Водолагин назначен врио главы комитета природыСмотреть фотографии
15:08
«Ротор» сыграет с «Окжетпесом» в Турции 31 январяСмотреть фотографии
14:45
Пруды очистных сооружений в Волгограде остаются местами обитания краснокнижных птицСмотреть фотографии
14:06
Домашний интернет «лёг» на севере Волгограда из-за аварииСмотреть фотографии
13:55
Закончилась история старейшей школы Волгоградской области: ее закрыли после коммунального ЧПСмотреть фотографии
13:38
Силовики уложили лицом в пол продавшегося мошенникам 17-летнего волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
В Волгоградской области открыли движение по трассе Р-228Смотреть фотографии
13:23
По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыСмотреть фотографии
13:06
Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВОСмотреть фотографии
12:54
Районы-лидеры по жилищному строительству назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде пенсионерка получила ожоги из-за загоревшегося обогревателяСмотреть фотографии
12:03
Дело об организации порностудий в Волгограде передали в судСмотреть фотографии
11:12
Многодетная волгоградка выиграла 1 миллион в лотереюСмотреть фотографии
11:10
На севере Волгограда 19-летняя погибла, врезавшись в столбСмотреть фотографии
11:00
Слуцкий и Веретенников попали в крупный скандал китайского футболаСмотреть фотографии
10:54
«Красный октябрь» повышает качество продукции благодаря модернизации обрабатывающего оборудованияСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде 1 февраля на 7 часов перекроют Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
10:23
Силовики предотвращают условный теракт на линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Экскурсионная электричка отвезет волгоградцев в Сарепту 31 январяСмотреть фотографии
 