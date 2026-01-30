Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
Общество

«Мародёров расстреливать на месте»: в Волгограде госархив раскрыл уникальные документы о боях за Сталинград

Общество 30.01.2026 19:11
0
30.01.2026 19:11


30 января на площадке «Государственного архива Волгоградской области» открылась выставка редких исторических документов, посвящённых разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом. В экспозицию вошли фотографии, схемы и личные свидетельства очевидцев как из фондов местных музеев и архивов, так и документы из хранилищ учреждений Архангельской, Вологодской, Мурманской и Псковской областей.

С наскока не получилось


Враг подобрался к городу 23 августа 1942 года и с ходу рассчитывал взять Сталинград. На выставке представлена схема, отражающая планы немецко-фашистского командования разбить оборону райцентра концентрическими ударами.


- В этот же день началась ужасная бомбардировка Сталинграда, практически полностью разрушившая город. На стенде также представлены фотографии, иллюстрирующие подготовку жителей и боевых подразделений к обороне города. Здесь и строительство баррикад на пл. Павших Борцов, работа зенитных расчётов, запуск аэростатного заграждения, - рассказала заместитель начальника отдела «Государственного архива Волгоградской области» Анна Клинкова.


Массированная бомбардировка стала серьёзным вызовом для жителей областного центра. В одночасье многие лишились жилья, имущества и средств к существованию. На фоне гуманитарного бедствия, к сожалению, появились мародёры. Чтобы пресечь грабежи, военное командование подготовило максимально жёсткий ответ.

- Сталинградский гарнизон не стал дожидаться, когда преступность выйдет из-под контроля, и для стабилизации ситуации выпустил приказ о сохранении в городе строжайшего порядка. Он предусматривал возможность расстрела на месте мародёров и грабителей, - добавила специалист.


О ходе первых боёв посетители выставки смогут узнать из исторических справок. В частности, один из документов рассказывает о подвиге 35-й Гвардейской дивизии, в честь которой сейчас названа одна из улиц в Советском районе современного Волгограда.

- Во второй половине августа 1942 года в бой по обороне Сталинграда вступает 35 гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Глазкова Василия Андреевича. 23 августа южнее ст. Котлубань 100-й и 102-й гвардейские стрелковые полки дивизии развернутым фронтом атаковали колонну 14-го немецкого танкового корпуса и разгромили ее. Затем в течение десяти суток части дивизии вели ожесточенные бои по уничтожению группировки противника, и только помощь свежих сил позволила немцам выйти из-под ударов наших войск, - говорится в донесении.


Позже 35-я Гвардейская дивизия вела ожесточённые бои уже внутри города, обороняя посёлки Купоросный, Ельшанка и станцию Сталинград 2.


Также в экспозиции представлены документы о тяжелейших боях на территории Тракторозаводского района.

Всем миром

Героическая оборона Сталинграда и подвиг солдат находили отклик по всей стране. Работники многих советских предприятий брали на себя дополнительные трудовые обязательства, пытаясь таким образом поддержать Сталинградский фронт.


- На стенде представлено обращение коллектива мурманской судоверфи от 15 ноября 1942 года. Работницы прифронтового Заполярья объявили месячник стахановского движения в поддержку защитников Сталинграда. Также они направляли сталинградским бойцам открытые письма, в которых отмечали, что судоверфи в день удаётся сэкономить по 350 тыс. рублей, а к концу года они обязуются экономить по 500 тыс. рублей. Эти средства шли в фонд Защитников Сталинграда, - обратила внимание сотрудница архива.

Возвращались далеко не все

Особое место в экспозиции отведено малоизвестным подвигам конкретных бойцов, информацию о которых предоставили архиву музеи Вологодской, Мурманской и Псковской областей. В частности, на выставке представлены личные фотографии и документы, связанные с Анатолием Дрыгиным. Он участвовал в Сталинградской битве в разведывательном подразделении, а в послевоенный период занял у себя на родине пост первого секретаря Вологодского обкома СССР.


- В ночь на 19 сентября мы вышли на исходные позиции северо-западнее города. Перед нами было огромное пожарище, город горел. В темную южную ночь отблески пожара были особенно зловещими. Где-то в 8 часов утра 20 сентября была дана команда к наступлению. Но как только мы поднялись и ринулись в бой, немцы открыли по нам сильнейший огонь. Авиация противника действовала безнаказанно. В небе не было наших самолетов… Тогда мы с болью в сердце смотрели на немецкий разбой и от злости пуляли из винтовок и карабинов по самолетам, что, конечно, им никакого вреда не делало… Наша солдатская жизнь осложнялась тем, что в районе Сталинграда стояла удушающая жара. Гимнастерки от пота и соли были белыми. Воду и пищу доставляли на передний край только ночью, да и то не всегда. На нейтральной полосе, под железнодорожным мостом, был колодец. Солдаты с котелками, рискуя жизнью, ползали ночью за водой к этому колодцу, но возвращались далеко не все. Все это выматывало солдат физически. Ведь мы были в основном молодыми людьми, юношами, - впоследствии вспоминал ветеран первые дни боёв в Сталинграде.


Также на стендах размещены документы о ещё одном бойце – Василии Андрианове. Он рано лишился родителей и воспитывался в детском доме Вологды. В июне 1941 года был мобилизован в красную армию, а с января 1942 по 1945 годы работал в газете «Сталинградский удар». Вместе с рядовыми бойцами 65-й армии прошёл от Волги до немецкого побережья Балтики. За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны, Красной звезды, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, Знаком Почета, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Последний час и отсчёт для новой жизни

Документы о разгроме немецко-фашистской группировки под Сталинградом представлены редкими фотографиями и вырезками газет. В частности, посетители экспозиции могут ознакомиться с копией легендарного выпуска «Сталинградской правды» от 2 февраля 1943 года, где сообщалось о долгожданной победе.


Первые послевоенные годы отражены фотографиями возвращения сталинградцев в разрушенные дома, возобновления работы учебных заведений и заводов.


Отметим, посетить выставку могут все желающие. Она доступна в будние дни в рабочее время архива с 20 января до 29 мая 2026 года по адресу: ул. Коммунистическая, 30 (Центральный район). Вход бесплатный. Посещение необходимо заранее согласовать с администрацией архива.

Фото: Андрей Поручаев, Зубарев Вячеслав /  ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.01.2026 19:40
Общество 30.01.2026 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 19:27
Общество 30.01.2026 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 19:11
Общество 30.01.2026 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 18:59
Общество 30.01.2026 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 18:25
Общество 30.01.2026 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 16:35
Общество 30.01.2026 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 16:06
Общество 30.01.2026 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 15:52
Общество 30.01.2026 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 14:06
Общество 30.01.2026 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 13:55
Общество 30.01.2026 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 13:29
Общество 30.01.2026 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 11:12
Общество 30.01.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 10:30
Общество 30.01.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 10:23
Общество 30.01.2026 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2026 10:06
Общество 30.01.2026 10:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:59
Кирилл Киватцев вышел в полуфинал Фьючерса в ЕгиптеСмотреть фотографии
19:40
Детскому хирургу из Волжского коллеги успешно пересадили сердцеСмотреть фотографии
19:27
Волгоградским ветеранам СВО упростили получение выплаты на свой бизнесСмотреть фотографии
19:11
«Мародёров расстреливать на месте»: в Волгограде госархив раскрыл уникальные документы о боях за СталинградСмотреть фотографии
18:59
Под Волгоградом бизнесменша кинула на деньги мать героя СВОСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде задержали нелегала из Азербайджана с поддельными правамиСмотреть фотографии
18:25
Минюст перекрыл «кислород» беглому оппозиционеру Кочегину*Смотреть фотографии
17:11
Как уберечь деньги от инфляции в 2026 году: советы профессора Ирины МаксимовойСмотреть фотографии
16:35
Волгоградцев могут ограничить во внесении наличных через банкоматСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде осудят водителя-иностранца, покалечившего трех человекСмотреть фотографии
15:52
Барабанщицы, ретро-авто и оружие: как в ЦПКиО отметят годовщину освобождения СталинградаСмотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области Сергей Водолагин назначен врио главы комитета природыСмотреть фотографии
15:08
«Ротор» сыграет с «Окжетпесом» в Турции 31 январяСмотреть фотографии
14:45
Пруды очистных сооружений в Волгограде остаются местами обитания краснокнижных птицСмотреть фотографии
14:06
Домашний интернет «лёг» на севере Волгограда из-за аварииСмотреть фотографии
13:55
Закончилась история старейшей школы Волгоградской области: ее закрыли после коммунального ЧПСмотреть фотографии
13:38
Силовики уложили лицом в пол продавшегося мошенникам 17-летнего волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
В Волгоградской области открыли движение по трассе Р-228Смотреть фотографии
13:23
По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыСмотреть фотографии
13:06
Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВОСмотреть фотографии
12:54
Районы-лидеры по жилищному строительству назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде пенсионерка получила ожоги из-за загоревшегося обогревателяСмотреть фотографии
12:03
Дело об организации порностудий в Волгограде передали в судСмотреть фотографии
11:12
Многодетная волгоградка выиграла 1 миллион в лотереюСмотреть фотографии
11:10
На севере Волгограда 19-летняя погибла, врезавшись в столбСмотреть фотографии
11:00
Слуцкий и Веретенников попали в крупный скандал китайского футболаСмотреть фотографии
10:54
«Красный октябрь» повышает качество продукции благодаря модернизации обрабатывающего оборудованияСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде 1 февраля на 7 часов перекроют Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
10:23
Силовики предотвращают условный теракт на линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
Экскурсионная электричка отвезет волгоградцев в Сарепту 31 январяСмотреть фотографии
 