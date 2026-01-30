«Мародёров расстреливать на месте»: в Волгограде госархив раскрыл уникальные документы о боях за Сталинград





30 января на площадке «Государственного архива Волгоградской области» открылась выставка редких исторических документов, посвящённых разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом. В экспозицию вошли фотографии, схемы и личные свидетельства очевидцев как из фондов местных музеев и архивов, так и документы из хранилищ учреждений Архангельской, Вологодской, Мурманской и Псковской областей.

С наскока не получилось





Враг подобрался к городу 23 августа 1942 года и с ходу рассчитывал взять Сталинград. На выставке представлена схема, отражающая планы немецко-фашистского командования разбить оборону райцентра концентрическими ударами.





- В этот же день началась ужасная бомбардировка Сталинграда, практически полностью разрушившая город. На стенде также представлены фотографии, иллюстрирующие подготовку жителей и боевых подразделений к обороне города. Здесь и строительство баррикад на пл. Павших Борцов, работа зенитных расчётов, запуск аэростатного заграждения, - рассказала заместитель начальника отдела «Государственного архива Волгоградской области» Анна Клинкова.





Массированная бомбардировка стала серьёзным вызовом для жителей областного центра. В одночасье многие лишились жилья, имущества и средств к существованию. На фоне гуманитарного бедствия, к сожалению, появились мародёры. Чтобы пресечь грабежи, военное командование подготовило максимально жёсткий ответ.

- Сталинградский гарнизон не стал дожидаться, когда преступность выйдет из-под контроля, и для стабилизации ситуации выпустил приказ о сохранении в городе строжайшего порядка. Он предусматривал возможность расстрела на месте мародёров и грабителей, - добавила специалист.





О ходе первых боёв посетители выставки смогут узнать из исторических справок. В частности, один из документов рассказывает о подвиге 35-й Гвардейской дивизии, в честь которой сейчас названа одна из улиц в Советском районе современного Волгограда.

- Во второй половине августа 1942 года в бой по обороне Сталинграда вступает 35 гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Глазкова Василия Андреевича. 23 августа южнее ст. Котлубань 100-й и 102-й гвардейские стрелковые полки дивизии развернутым фронтом атаковали колонну 14-го немецкого танкового корпуса и разгромили ее. Затем в течение десяти суток части дивизии вели ожесточенные бои по уничтожению группировки противника, и только помощь свежих сил позволила немцам выйти из-под ударов наших войск, - говорится в донесении.





Позже 35-я Гвардейская дивизия вела ожесточённые бои уже внутри города, обороняя посёлки Купоросный, Ельшанка и станцию Сталинград 2.





Также в экспозиции представлены документы о тяжелейших боях на территории Тракторозаводского района.

Всем миром

Героическая оборона Сталинграда и подвиг солдат находили отклик по всей стране. Работники многих советских предприятий брали на себя дополнительные трудовые обязательства, пытаясь таким образом поддержать Сталинградский фронт.





- На стенде представлено обращение коллектива мурманской судоверфи от 15 ноября 1942 года. Работницы прифронтового Заполярья объявили месячник стахановского движения в поддержку защитников Сталинграда. Также они направляли сталинградским бойцам открытые письма, в которых отмечали, что судоверфи в день удаётся сэкономить по 350 тыс. рублей, а к концу года они обязуются экономить по 500 тыс. рублей. Эти средства шли в фонд Защитников Сталинграда, - обратила внимание сотрудница архива.

Возвращались далеко не все

Особое место в экспозиции отведено малоизвестным подвигам конкретных бойцов, информацию о которых предоставили архиву музеи Вологодской, Мурманской и Псковской областей. В частности, на выставке представлены личные фотографии и документы, связанные с Анатолием Дрыгиным. Он участвовал в Сталинградской битве в разведывательном подразделении, а в послевоенный период занял у себя на родине пост первого секретаря Вологодского обкома СССР.





- В ночь на 19 сентября мы вышли на исходные позиции северо-западнее города. Перед нами было огромное пожарище, город горел. В темную южную ночь отблески пожара были особенно зловещими. Где-то в 8 часов утра 20 сентября была дана команда к наступлению. Но как только мы поднялись и ринулись в бой, немцы открыли по нам сильнейший огонь. Авиация противника действовала безнаказанно. В небе не было наших самолетов… Тогда мы с болью в сердце смотрели на немецкий разбой и от злости пуляли из винтовок и карабинов по самолетам, что, конечно, им никакого вреда не делало… Наша солдатская жизнь осложнялась тем, что в районе Сталинграда стояла удушающая жара. Гимнастерки от пота и соли были белыми. Воду и пищу доставляли на передний край только ночью, да и то не всегда. На нейтральной полосе, под железнодорожным мостом, был колодец. Солдаты с котелками, рискуя жизнью, ползали ночью за водой к этому колодцу, но возвращались далеко не все. Все это выматывало солдат физически. Ведь мы были в основном молодыми людьми, юношами, - впоследствии вспоминал ветеран первые дни боёв в Сталинграде.





Также на стендах размещены документы о ещё одном бойце – Василии Андрианове. Он рано лишился родителей и воспитывался в детском доме Вологды. В июне 1941 года был мобилизован в красную армию, а с января 1942 по 1945 годы работал в газете «Сталинградский удар». Вместе с рядовыми бойцами 65-й армии прошёл от Волги до немецкого побережья Балтики. За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны, Красной звезды, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, Знаком Почета, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Последний час и отсчёт для новой жизни

Документы о разгроме немецко-фашистской группировки под Сталинградом представлены редкими фотографиями и вырезками газет. В частности, посетители экспозиции могут ознакомиться с копией легендарного выпуска «Сталинградской правды» от 2 февраля 1943 года, где сообщалось о долгожданной победе.





Первые послевоенные годы отражены фотографиями возвращения сталинградцев в разрушенные дома, возобновления работы учебных заведений и заводов.





Отметим, посетить выставку могут все желающие. Она доступна в будние дни в рабочее время архива с 20 января до 29 мая 2026 года по адресу: ул. Коммунистическая, 30 (Центральный район). Вход бесплатный. Посещение необходимо заранее согласовать с администрацией архива.

Фото: Андрей Поручаев, Зубарев Вячеслав / ИА «Высота 102»