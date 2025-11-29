Расследования

Селянке в Волгоградской области грозит 6 лет колонии из-за богатого гостя

Расследования 29.11.2025 10:33
До 6 лет колонии грозит 49-летней жительнице одного из поселков Жирновского района Волгоградской области, которая не удержалась от соблазна и обокрала своего гостя. Женщина обвиняется в тайной краже с банковского счета крупной суммы (ч.3 ст. 158 УК РФ), сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным следствия, 9 августа 2025 года к женщине приехал на несколько дней в гости 42-летний знакомый. Для покупки продуктов и спиртного он перевел хозяйке, чтобы помочь материально, 18 тысяч рублей. Однако у женщины вскоре родился преступный замысел.

- Воспользовавшись тем, что она запомнила пин-код от входа в его личный банковский кабинет, злоумышленница в несколько приемов перевела на свой счет денежные средства на общую сумму свыше 460 тысяч рублей, - рассказали в Главке.

Мужчина обнаружил пропажу только тогда, когда вернулся из гостей домой. Он обратился в полицию и вора быстро нашли. Женщина созналась в содеянном и вернула украденное. Теперь ей предстоит предстать перед судом. 

