



В Волгоградской области в 2026 году аграрии засеют рекордные за 30 лет 3,5 млн га полей. Статистикой 1 апреля поделился губернатор Андрей Бочаров на региональной встрече с фермерами, состоявшейся сегодня на площадке ВолГАУ.

- В текущем 2026 году нам предстоит засеять яровыми культурами порядка 1,8 млн гектаров: из них зерновые культуры — на площади 671,1 тыс. гектаров, технические — более 1 млн гектаров, овощные, бахчевые культуры и картофель — на площади более 52 тыс. га, под кормовые культуры целесообразно отвести порядка 91 тыс. га, - подчеркнул руководитель.

Глава региона обратил внимание, что планы сверстаны с учётом состояния озимых 1,6 млн га, которые, несмотря на суровую зиму, всё же находятся в удовлетворительном состоянии.

Для поддержки аграриев областные власти заложили в бюджете 2 млрд рублей. Порядка 700 млн уже распределены между фермерскими хозяйствами. Ещё 8,7 млрд рублей аграрии получат от Минсельхоза России в рамках льготного кредитования.

Отметим, по итогу встречи Андрей Бочаров обратил внимание, что совместная работа фермеров и властей уже привела к ощутимым результатам – регион уверенно закрепляется в числе субъектов-лидеров по сельскохозяйственному производству. Однако этого, по мнению руководителя, недостаточно, уже сейчас необходимо думать о цифровизации отрасли, внедрению роботизированных и беспилотных систем, искусственного интеллекта, что поможет повысить эффективность и конкурентоспособность волгоградских предприятий АПК.

