Правительство РФ включило в нацпроект «Инфраструктура для жизни» строительство современной дороги в рамках второго этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Как сообщили в администрации Волгоградской области, распоряжение с перечнем дорожных мероприятий на 2026-2031 годы подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Строительство дорожно-транспортного объекта в Среднеахтубинском районе будет финансироваться в течение шести лет. Протяженность участка составит 9,7 км, новая дорога соединит первый этап Третьего пускового комплекса от поселка Третий Решающий, движение по которому открыли в декабре 2024 года, с развязкой у Краснослободска. Проект предполагает возведение 4-полосной автодороги, шести мостовых сооружений, укладку 10 водопропускных труб.