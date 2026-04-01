Автомобиль Lexus попал в страшную аварию в Дубовском районе Волгоградской области. Трое детей и взрослый, которые находились в легковушке, чудом выжили после двойного ДТП с грузовиком и грейдером.

По предварительным данным полиции, столкновение произошло накануне днем на 605 км федеральной автодороги Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград». Аварию спровоцировал 32-летний водитель Lexus при совершении опасного маневра – мужчина пошел на обгон и на встречной полосе врезался в грузовик Sitrak с полуприцепом. Затем произошло второе столкновение с грейдером.





На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль Lexus получил сильные повреждения. К счастью, четверо пассажиров, в числе которых было трое детей, выжили и доставлены в больницу. Водитель иномарки не пострадал.





