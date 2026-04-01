



Жители станицы Трехостровская Иловлинского района Волгоградской области требуют немедленного пересмотра тарифов на переправу, которая является единственным связующим звеном населенного пункта, где живут около тысячи человек, с «большой землей». Перебраться на другой берег Дона можно еще через станицу Новогригорьевская, однако доехать туда по бездорожью практически нереально. Кроме того, цены на переправу в Новогригорьевской тоже повысились, так как перевозчик один – Фроловское ДРСУ ГБУ «Волгоградавтодор»,.

Как рассказали ИА «Высота 102» станичники, теперь, чтобы переправиться через Дон и попасть в больницу, в магазины или на работу, владельцам транспортных средств приходится тратить денег больше, чем в два раза, по сравнению с прежними расценками.

- До 16 марта проезд стоил 115 рублей за легковой автомобиль и 130 — за внедорожник. Но с 16 марта, чтобы просто пересечь 300 метров Дона, нужно заплатить 300 рублей в одну сторону и ещё 300 — обратно. 600 рублей в день — только за дорогу, - констатируют жители.

По словам станичников, работы в станице нет, многие ездят на работу в «Сады Придонья» на своих машинах. И такая плата за проезд для многих является непосильной.

- Среди нас нет миллионеров. Для многих это огромные деньги. Но выбора у нас нет. В станице нет аптек, больницы, нет даже нормального продуктового магазина. Всё необходимое — по ту сторону реки. А значит, платить приходится всегда, - продолжают собеседники информагентства.

Станичники утверждают, что из-за повышения тарифов дорожают и продукты: поставщики тоже платят за переправу. Люди, которые везут стройматериалы, корма или бытовую технику, теперь отдают за проезд баснословные суммы.

При этом очереди на переправу становятся все длиннее. Особенно после того, как перестал работать большой паром, который мог уместить до 15 машин. Теперь же, если на понтон заезжает фура, то местным жителям приходится ждать своей очереди часами. А теперь, с наступлением теплого периода, прибавятся и отдыхающие, а значит, время ожидания увеличится.

Как рассказывают жители, переправа работает с утра до вечера без остановки. Старая техника изнашивается на глазах. Осенью 2025 года двигатель катера просто не выдержал и сломался — и станица на целую неделю оказалась отрезана от внешнего мира. Однако в новое оборудование перевозчик не вкладывается и, констатируют люди, идет по пути повышения тарифов, еще и собирая наличные, мотивируя это отсутствием интернета.

- Мы не понимаем, за что должны платить такие деньги. Мы не согласны с этими тарифами. Мы хотим справедливости. Мы хотим быть услышанными. Нельзя так обдирать людей. Нам говорят, что инфляция повысилась на какие-то проценты, тогда почему государственное учреждение так резко поднимает расценки? – задаются вопросом станичники .

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области так прокомментировали эту ситуацию.

- Тарифы на услуги по перевозке транспортных средств, зарегистрированных на физические лица, не менялись более 10 лет - с 2015 года, на юридические лица - с 2023 года. За это время многократно менялась цена на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, услуги по обслуживанию подвижного состава с учетом возросших требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок, - говорится в ответе на редакционный запрос.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что с 16 марта также повысились расценки на переправу через Дон в станице Новогригорьевская. В частности, стоимость для легкового автомобиля выросла в среднем на 53%, а для мотоцикла сразу в 2,2 раза. В облкомтрансе также пояснили это повышением многолетним отсутствием индексации тарифов и ростом расходов на обслуживание техники.