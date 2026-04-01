Трое детей, которые пострадали в результате столкновения автомобиля Lexus с фурой и грейдером, проходят лечение в больнице №7 в Волгограде.

- Дети 2017, 2019, 2023 годов рождения проходят лечение в хирургическом отделении больницы №7, состояние всех удовлетворительное, - сообщили в облздраве.

Еще одна пострадавшая – женщина. Она отправлена на амбулаторное лечение.





Напомним, что накануне днем на 605 км федеральной автодороги Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» 32-летний водитель Lexus при совершении обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, а потом с грейдером. Пострадали четверо пассажиров легковушки, из которых трое детей.





