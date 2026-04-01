Навигация 1 апреля открылась на водоемах Волгоградской области

В Волгоградской области 1 апреля открылась навигация на всех водоемах как для грузовых, так и для маломерных судов, уточнили в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, что накануне 31 марта первое судно уже прошло через шлюзы Волжской ГЭС. Работа шлюзов началась досрочно. По просьбам судовладельцев навигация стартовала на три дня раньше запланированного срока.

Навигация также стартовала на Волгоградском водохранилище, реке Волга, Волго-Донском судоходном канале и Цимлянском водохранилище.

Фото из архива V102.RU

