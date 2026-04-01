



1 апреля в Волгоградской области отменена вторая за сутки беспилотная опасность. Соответствующую рассылку сообщений начало МЧС России через мобильных операторов и ведомственное приложение.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности в 13:51 01.04.2026. Тел.: 112, — говорится в оповещениях.

По информации специалистов, жители и гости региона теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Напомним, повторная беспилотная опасность была объявлена в в 13:18, а уже в 13:51 режим был снят. Ранее Волгоградская область провела ночь в ожидании налёта беспилотников ВСУ. Росавиация была вынуждена остановить работу местного аэропорта и на время закрыть воздушное пространство для гражданских судов.

