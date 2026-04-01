В Краснооктябрьском районе Волгограда участок пр. Ленина готовятся приодеть в новенький асфальт. Власти отчитались о завершении фрезеровки старого асфальта шестиполосной дороги протяжённостью 2,5 километров в границах ул. Тарифной и ул. Штеменко. Одновременно специалисты меняют старый бордюр.
После завершения текущего этапа подрядчик сможет приступить к обустройству нового асфальтового полотна.
- Здесь будет уложен верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, благоустроена прилегающая территория, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.
Отметим, финишируют работы заменой остановочных павильонов, установкой светофоров, дорожных знаков и нанесением разметки. На текущий момент готовность объекта - 60%.
Фото из архива ИА «Высота 102»