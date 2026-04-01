В Волгограде областной комитет взял СИЗО №1 под госохрану





В Центральном районе Волгограда утверждён предмет охраны СИЗО №1 на ул. Голубинской. Облкультнаследие накануне опубликовал соответствующий приказ. Эксперты взяли под контроль состояние исторического здания в самом сердце учреждения.

К предмету охраны отнесена особая трёхлучевая композиция сооружения, включающая в себя пять корпусов, а также сложная скатная крыша и декоративное убранство фасадов.

Отметим, историческое тюремное здание было построено в 1886 году по проекту известного петербургского архитектора Антония Томишко, который также спроектировал для северной столицы знаменитую тюрьму «Кресты». Изначально тюрьма волгоградская была рассчитана на содержание 200 человек. В 1887 году здесь была открыта церковь Андрея Первозванного.

