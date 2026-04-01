



Стала известна причина отмены концерта российского певца Shaman в Волгограде. Как передает ТАСС со ссылкой на организаторов, выступление артиста было отменено по техническим причинам.

Напомним, концерт был запланирован на 24 апреля в ЭкспоЦентре. Самые дешевые билеты на программу артиста «30 лет на сцене», напомним, предлагали за 2,5 тысячи. Также были места и за 5-7 тысяч рублей.

Билеты на концерт молодого исполнителя волгоградцы не особо спешили раскупать - больше половины мест в концертном зале были перед отменой мероприятия доступны к покупке.

– Отменили концерт [Шамана]. Пришло письмо от организаторов, что по техническим причинам отменяется концерт, – передает слова концертного директора певца сетевое издание.

