Волгоградка Валентина Рясова одержала вторую победу на этапах Кубка мира по триатлону





В статусе нейтрального спортсмена Рясова выступила на крупных соревнованиях в японском городе Миядзаки.

Спортсменкам предстояло преодолеть спринтерскую дистанцию, которая состояла из 750 метров плавания, 20 километров велогонки и пяти километров бега. В очень плотной конкуренции Валентина прекрасно провела легкоатлетический отрезок.

Отставая от лидера после велогонки на 24 секунды и занимая только девятое место, волгоградка пробежала пятикилометровый отрезок настолько хорошо, что не только ликвидировала отставание, но и вышла в лидеры. Подопечная Михаила Горина финишировала с результатом 1 час 5 секунд, на 3 секунды опередив серебряную призерку Джессику Фуллагар и на 6 секунд Тилли Анему. Обе спортсменки представляют Великобританию.

В мае этого года Валентина победила на этапе Кубка мира в китайском Чэнду.

Фото: World Triathlon