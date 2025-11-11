Расследования

Экс-чиновница мэрии Волгограда Елисеева снова обжаловала продление под стражей

11.11.2025
Бывшая заместитель руководителя департамента экономического развития и инвестиций Волгограда Анна Елисеева в очередной раз обжаловала продление содержания ее под стражей. По данным картотеки Басманного районного суда Москвы, соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено 30 октября, а 6 ноября Анна Елисеева подала апелляционную жалобу на это решение. 

Напомним, меру пресечения волгоградской чиновнице продлевают уже третий раз. Она была задержана 12 марта 2025 года в Волгограде и этапирована в Москву. Анну Елисееву подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 

Как следует из опубликованных на сайте Басманного райсуда документов, дело Анны Елисеевой соединено с другим уголовным делом, возбужденным в августе 2024 года в отношении директора МБУ «Центр компетенций по вопросам городской среды адрес «ВЯЗ» по факту покушения на мошенничество путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Лента новостей

13:28
Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуютСмотреть фотографии
13:19
Экс-чиновница мэрии Волгограда Елисеева снова обжаловала продление под стражейСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцы остались без связи из-за сбоя работы операторов 11 ноябряСмотреть фотографии
13:14
Новый год без долгов: волгоградцам аннулируют накопленные пени за ЖКУСмотреть фотографии
13:07
Миронов предложил Мишустину удвоить фиксированную часть пенсий россиянСмотреть фотографии
12:53
Интрига до конца, травмы и красная карточка: «Динамо-Синара» в захватывающем волжском дерби сыграло вничью с «Ладой»Смотреть фотографии
12:46
28 волгоградцев оштрафовали за парковку на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:42
В Волжском прокуратура займётся лихачом без прав, задавившим подросткаСмотреть фотографии
11:23
Поселок под Волгоградом лишили прибранного к рукам участка лесаСмотреть фотографии
11:18
Волгоград вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябреСмотреть фотографии
11:00
«Очередь, как в СССР»: осаждающую почту толпу сняли на видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
В Волгограде до семи лет тюрьмы грозит отцу, годами избивавшему детейСмотреть фотографии
10:14
Во время ночной атаки были повреждены несколько МКД в СаратовеСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области коммунальщики схлопотали штрафов на 40 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Токарей с зарплатой в 200 тысяч не хватает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
Жителям Котово и двух сел возвращают водуСмотреть фотографии
08:10
Металлодетекторы и новые камеры установят в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая зима за 20 летСмотреть фотографии
07:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
07:30
Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:01
Волгоградцам напомнили об индексации страховых пенсий с 1 январяСмотреть фотографии
06:32
В Волгограде очевидцы сообщили о ночной перестрелке на ул. ШтеменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 5 часовСмотреть фотографии
05:57
ВЦИОМ: 54% россиян безразличны или одобряют блокировку зарубежных мессенджеровСмотреть фотографии
21:47
Май в ноябре? В Волгограде из-за аномального тепла зацвела клубникаСмотреть фотографии
21:06
Таинственный город: известный фотограф совершил прогулку по туманным улицам ВолгоградаСмотреть фотографии
20:49
Осужден субподрядчик за фиктивное благоустройство пл. Павших Борцов в ГородищеСмотреть фотографии
20:00
«Со мной сводят счёты»: главбух Быковской ЦРБ обвинила главврача в фиктивном трудоустройстве сотрудниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
В Волгограде вернули к жизни фонтан «Красные птицы» Петра ЧаплыгинаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Юные волгоградские гандболистки вышли в полуфинал Всероссийских соревнованийСмотреть фотографии
 