Бывшая заместитель руководителя департамента экономического развития и инвестиций Волгограда Анна Елисеева в очередной раз обжаловала продление содержания ее под стражей. По данным картотеки Басманного районного суда Москвы, соответствующее ходатайство следствия было удовлетворено 30 октября, а 6 ноября Анна Елисеева подала апелляционную жалобу на это решение.
Напомним, меру пресечения волгоградской чиновнице продлевают уже третий раз. Она была задержана 12 марта 2025 года в Волгограде и этапирована в Москву. Анну Елисееву подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Как следует из опубликованных на сайте Басманного райсуда документов, дело Анны Елисеевой соединено с другим уголовным делом, возбужденным в августе 2024 года в отношении директора МБУ «Центр компетенций по вопросам городской среды адрес «ВЯЗ» по факту покушения на мошенничество путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.