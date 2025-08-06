



Мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России с 1 сентября. Об этом рассказала РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

– MAX сочетает в себе функции общения и интеграцию с государственными сервисами, а также финансовые инструменты через систему быстрых платежей. С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом, – пояснил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что мессенджер станет достойной заменой приложениям Telegram и WhatsApp. Однако, несмотря на возможности российского приложения, у него есть еще ряд проблем с конфиденциальностью и сбором данных.

– Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано - используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах, – заявил руководитель центра правопоряка.